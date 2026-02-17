Tischtennis ist der aufregendste Sport der Welt und Timothée Chalamet sein unwiderstehlicher Botschafter im Filmrausch Marty Supreme, den ihr im Kino nicht verpassen solltet.

Dieser Film gehört ins Kino und verdient das noch mehr als Sandwürmer oder Schokoladenfabriken. Wenn Aliens irgendwann die postapokalyptische Erde besuchen und ich ihnen nur einen Timothée-Chalamet-Film hinterlassen müsste, wäre es Marty Supreme. Darauf lege ich mich fest, und ich bin mir im Klaren darüber, dass der Dune-Star erst 30 Jährchen zählt. Nächste Woche startet das neunfach Oscar-nominierte Tischtennisepos endlich in den deutschen Kinos und in diesem Film-Check erkläre ich, warum seit Monaten alle darüber reden.

Marty Supreme ist ein Film fürs Jetzt, obwohl er in den 50ern spielt

150 Minuten lang ist Marty Supreme, der neue Film von Josh Safdie (Co-Regisseur von Der schwarze Diamant). Er fliegt vorbei wie 90. Oder wie einer der Tischtennisbälle, die Marty Mauser seinen Gegnern bei den British Open in London um die Ohren haut. Marty, ein jüdischer Junge aus der Lower East Side, verdingt sich als Schuhverkäufer im New York der frühen 1950er Jahre. Er ist ein Charmeur und Plappermaul, geboren für den Verkäuferberuf, aber er träumt vom Ruhm. Er will Tischtennis in den USA popularisieren, mit sich selbst als Star.

Die Beziehung von Sport und Kommerz, die uns heute mit millionenschweren Deals für Turnschuhhersteller und Ölmonarchien beschäftigt, steckt zu Martys Zeiten noch in Kinderschuhen, aber er hat sie durchschaut. Martys amerikanischer Traum wirkt also erstaunlich zeitgemäß. Seinen Namen will er in Zeitungen sehen und auf Tischtennisbällen. Er ist (noch) kein Influencer, aber verkauft schon seine Brand. Musikalisch untermauert wird die Zeitlosigkeit von Daniel Lopatins schwebendem Elektro-Score und 80er-Jahre-Evergreens von Alphaville und Peter Gabriel.

Eine Aufstiegs-Story, die an Der Pate oder Es war einmal in Amerika erinnert

Über den Umweg einer Affäre mit dem früheren Schauspielstar Kay Stone (Gwyneth Paltrow) trifft Marty in London einen potenziellen Sponsoren (und gehörnten Ehemann): den herzlosen und dezidiert nicht-jüdischen Kugelschreibermagnaten Milton Rockwell (Kevin O'Leary).

So betritt der große Bösewicht den Film, der Marty vor eine Prüfung stellt, ohne die eine zutiefst amerikanische Aufstiegsgeschichte nun einmal nicht auskommt, egal ob es sich um Der Pate, GoodFellas, Scarface, Der Brutalist oder Breaking Bad handelt. Ob Marty nur seine Markenrechte verkauft oder auch sich selbst, ist also die Frage der sich anschließenden Odyssee. Sie verführt mit reichlich Tempo, Einfallsreichtum und einem unwiderstehlichen Hauptdarsteller. Stillstehen ist Marty Mausers Sache nicht.

Marty Supreme ist nämlich ein einziger Rausch, der uns über Kontinente jagt, durch dreckige Gassen und noble Apartments. Angetrieben wird der Film von Martys Superkraft: seinem Glauben an sich selbst. Auf dem Papier wäre er das Arschloch des Kinojahres. Dank des unerschöpflichen Charmes von Timothée Chalamet würden wir ihm trotzdem bis ans Ende der Welt folgen – und das mit einem breiten Lächeln auf den Lippen, während er uns Tausend Ping-Pong-Bälle verkaufen, bestehlen oder sonst irgendein Ding durchziehen will.

Was Marty Mauser und Paul Atreides gemeinsam haben

Von solchen abstrusen Plänen hat Marty einige im Kopf. Sie stopfen das Drehbuch von Ronald Bronstein und Josh Sadie voll mit köstlichen Überraschungen und einer Horde Charakterköpfe, die Martys Weg kreuzen. Darunter ist – besonders erinnerungswürdig – Kultregisseur Abel Ferrara als unglücklicher Hotelnachbar, dessen Hund Marty mehr oder weniger absichtlich entführt.

Mit den großen Amerika-Filmen, etwa dem jüdischen Aufstiegsepos Es war einmal in Amerika von Sergio Leone, teilt Marty Supreme das Gefühl einer authentischen, greifbaren Welt. Man könnte irgendeinem Typ von Martys Tischtennishalle auf die Straße folgen und sofort würde ein anderer, vielleicht genauso vergnüglicher Film starten. Getragen wird die Hetzjagd nach dem Glück von Chalamet und einem starken Kern-Cast um Paltrow, Odessa A'zion als Martys schwangere Freundin Rachel und Tyler the Creator in der Rolle von Kumpel Wally.

Sie alle verfallen Martys Zauber und damit der Hoffnung auf etwas Besseres. Etwas mehr Geld, etwas mehr Liebe oder, wie im Fall von Gwyneth Paltrows Kay, dem Traum vom Leinwandglanz vergangener Tage. Unter der frenetischen Oberfläche von Marty Supreme lauert deshalb auch eine Traurigkeit, die der Film einer feinen Beobachtungsgabe verdankt. Keiner verkörpert das besser als der Holocaust-Überlebende Béla (Géza Röhrig aus Son of Saul), dessen Geschichte von Aufopferungsbereitschaft und Freigiebigkeit die markanteste des Films ist. Marty nutzt sie natürlich für sich aus.

Marty ist also ein echter Safdie-Held vom Format eines Adam Sandler in Der schwarze Diamant und Robert Pattinson in Good Time. Und ein echter Chalamet-Held. Wenn es nämlich einen Mann im noch jungen Werk des franko-amerikanischen Schauspielers gibt, der noch größenwahnsinniger ist als der singende Schokoladenmagier Willy Wonka oder der Wüstenplanetretter Paul Atreides, dann ist es zweifelsfrei Marty Mauser.

Marty Supreme läuft ab dem 26. Februar in den deutschen Kinos.