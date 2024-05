Der aufregendste Sci-Fi-Film 2024 ist vor 23 Jahren schon mal gescheitert: Das Drehbuch wurde 300-mal umgeschrieben

Dieses Jahr wird Francis Ford Coppolas Sci-Fi-Epos Megalopolis seine Weltpremiere feiern. Das jahrzehntelang geplante Werk des Apocalypse Now-Regisseurs wurde schon 2001 beinahe gedreht.

Mit Meilensteinen wie Der Pate und Apocalypse Now hat Francis Ford Coppola einige der wichtigsten Werke der Filmgeschichte gedreht. Über die Jahrzehnte hat er auch ein Science-Fiction-Projekt geplant, das er bis zuletzt nicht realisieren konnte.

2024 ist Megalopolis, den Coppola komplett selbst finanziert hat, tatsächlich abgedreht und wird nach ersten privaten Vorführungen bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes öffentlich Weltpremiere feiern. 2001 wurde Megalopolis schon mal fast gedreht, wobei die Produktion sogar von den Terroranschlägen am 11. September betroffen war.

Coppolas Sci-Fi-Epos: Vor 23 Jahren wurden schon mal 30 Stunden an Megalopolis-Rohmaterial gedreht

Bei Vanity Fair ist ein ausführlicher Artikel zur Geschichte des Sci-Fi-Films erschienen, für den Coppola ein längeres Statement verfasst hat. Darin geht er unter anderem auf den 2001 gescheiterten Megalopolis-Dreh ein. Damals wurden neben dem Casting-Prozess und Drehbuchlesungen Second-Unit-Aufnahmen durchgeführt.

Insgesamt 30 Stunden an Material soll Coppola gesammelt haben, bei denen es nur darum ging, das Stadtleben in New York so detailliert wie möglich einzufangen. Von Essenslieferungen bis Müllentsorgungen ließ der Regisseur Szenen einfangen, die womöglich Teil von Megalopolis werden sollten.

Daneben fiel dieser Produktionsstand auch in die Terroranschläge des 11. Septembers. Coppola schreibt, dass sein Second-Unit-Team damals sogar Momente der Tragödie vor Ort einfing. Wie 2001 unter anderem Variety berichtete, warf der Regisseur den Dreh von Megalopolis dann aber erneut über den Haufen, um das Drehbuch nochmal umzuarbeiten. Im Vanity Fair-Artikel gibt Coppola an, dass er das Megalopolis-Skript mindestens 300-mal (!) umgeschrieben hätte.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Coppolas Apocalypse Now:

Apocalypse Now: Final Cut - Trailer (Deutsch) HD

Wann kommt der geheimnisvolle Sci-Fi-Hype Megalopolis ins Kino?

Bisher hat Coppolas heiß erwarteter Film noch keinen deutschen Kinostart, da sich noch kein Verleih die Rechte an einer Veröffentlichung gesichert hat. Wenn Megalopolis Mitte Mai in Cannes gezeigt wurde, könnte es aber schnell neue Entwicklungen rund um den Science-Fiction-Film geben.

Megalopolis handelt von einem Architekten (Adam Driver), der eine zerstörte Stadt wiederaufbauen will. Seinen utopischen Träumen steht jedoch die Realität gegenüber, in der der Bürgermeister (Giancarlo Esposito) gegen die Pläne des Protagonisten vorgeht.