Der Backrooms-Macher reagiert auf die böse Verschwörungstheorie zum Film: "Das ist alles wahr"

Ein bizarres Internetphänomen kommt bald als Horrorfilm ins Kino: Backrooms wurde von einem jungen Regisseur verfilmt, der sich nun einem hässlichen Gerücht ausgesetzt sieht. Er nimmt es mit Humor.

Leere Abstellräume, gelbe Tapeten, gleißende Neonröhren. Was gemeinhin nicht als schockierend gilt, ist im Horror-Phänomen Backrooms umso unheimlicher: Der Schocker nimmt sich eines Internet-Phänomens an, in dem sogenannte "liminale Räume" Schrecken hervorrufen und vielleicht sogar Monster verbergen. Bösartiger noch aber ist ein Gerücht, dass Regisseur Kane Parsons betrifft.

Backrooms-Macher Kane Parsons soll Horrorfilm nicht selbst gedreht haben

Kürzlich wurden im Internet diverse Stimmen laut, die Parsons nicht für den tatsächlichen Regisseur von Backrooms halten. Als Gründe mögen Parsons junges Alter von aktuell 20 Jahren gelten – und die Tatsache, dass etablierte Hollywood-Größen wie James Wan (Saw) und Shawn Levy (Deadpool & Wolverine) als Produzenten hinter dem Projekt stehen.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mittlerweile reagierte Parsons bereits selbst auf das Gerücht, wie IGN berichtet. Und zwar mit Sarkasmus: "Das ist alles wahr. Sie wollen euch das nicht sagen, aber 96 Prozent aller Filme in Nordamerika und Europa werden tatsächlich von derselben Person inszeniert."

Der junge Regisseur fährt fort:

Man nennt ihn auch den 'Älteren Gentleman'. Er hat Hollywood seit Jahrzehnten in der Mangel. Sobald du Teil des Geschäfts wirst, musst du ihm die Rechte an deinem intellektuellen Eigentum, deinem Leben und deine genetischen Informationen überschreiben.

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Zuvor hatte bereits Backrooms-Star Mark Duplass (Creep) Parsons den Rücken gestärkt. Auf die Fan-Anschuldigung, dass Parsons "den Film absolut nicht inszeniert" habe, entgegnete der Schauspieler laut Hollywood Reporter :

Bei allem Respekt, ich erinnere mich nicht, dich am Set gesehen zu haben. Als ich dort war, hatte Kane 100 Prozent die Kontrolle. Mehr als viele Regisseure, die dreimal so alt sind wie er.

Parsons gelangte insbesondere durch seine beliebte YouTube-Reihe von Backrooms-Videos an den Regieposten des A24-Projekts. Bei der Filmversion handelt es sich um seine erste Kinoarbeit.

Wann kommt Backrooms ins Kino?

Backrooms erscheint am 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos.