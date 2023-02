Der beste 4K OLED-TV für unter 1000 Euro: Testsieger Smart-TV von LG bei Amazon zum Tiefstpreis

LG OLED-TVs gehören zu den besten 4K-Fernsehern auf dem Markt. In Sachen Bildqualität und Bedienung spielen sie schon lange in der obersten Liga. Mit dem 48 Zoll Modell LG OLED48A29LA ist der Einstieg in die OLED-Welt jetzt so günstig wie nie.

Der LG OLED48A29 gehört schon seit einer Weile zu den Smart-TVs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Amazon * und MediaMarkt * haben jetzt nochmal kräftig am Preis gerüttelt und bieten den LG-Fernseher zum Bestpreis von 649 Euro an. Das sind satte 58 Prozent unter UVP (Unverbindliche Preisempfehlung).

Besonders Heimkino- und Streamingfans kommen Bei LGs A2 Serie auf ihre Kosten. Denn die Bildqualität kann mit viel teureren TVs mithalten. Mit der OLED-Technik erreichen die LG TVs durch selbstleuchtende Pixel intensivere Farben, perfekte Schwarzwerte und knackig scharfe Bilder.

LG-Fernseher für 649 Euro bei Amazon Deal Zum Deal Der beste OLED-TV für unter 1000 Euro Lange Zeit waren OLED-Fernseher eine teure Investition und für gute Modelle musste man weit über 1000 Euro berappen. Doch mittlerweile ist die Technik erschwinglicher geworden und man bekommt für 1000 Euro schon richtig gute Geräte. Doch wem auch 1000 Euro zu viel sind, der kann mit dem LG OLED48A29 nochmal kräftig sparen, ohne zu große Kompromisse einzugehen. Der LG OLED ist nicht nur richtig günstig, sondern hat auch reihenweise Bestnoten abgesahnt. Bei Stiftung Warentest kam er mit der Note 1,8 auf den zweiten Platz. Im großen Computer Bild Test der 4K-Fernseher für unter 1000 Euro wurde er sogar zum Testsieger gekürt. Die Tests lobten vor allem die überragende Bildqualität, die Streaming-Möglichkeiten und die einfache Bedienung. Streaming-Wunder und Bedienungsmagie Ganz besonders eignet sich der LG Fernseher für Streaming-Fans: Alle wichtigen Apps sind an Bord und mit persönlichen Konten lässt sich das Streaming-Erlebnis individuell anpassen. Ihr spart euch also eine Streaming-Box oder einen Streaming-Stick. Und mit der Magic Remote seid ihr blitzschnell im Menü von Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. Die Magic Remote ist eine Art Fernbedienung, Tastatur, Maus und Scrollrad in einem und hat die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant integriert. Kaum ein Hersteller bietet ein so einfaches und intuitives Bedienkonzept wie LG. LG-TV 48 Zoll bei Amazon Deal Zum Deal Das ist der Unterschied zu teureren TV-Geräten Natürlich kann der günstige LG nicht alle Eigenschaften eines Premiumgerätes mitbringen. Die Bildqualität ist zwar wirklich beeindruckend, allerdings könnte das Display heller sein. Selbst bei der maximalen Helligkeit kann es in hellen Wohnzimmer tagsüber schlecht zu erkennen sein. Selbst bei der maximalen Helligkeit kann es in hellen Wohnzimmer tagsüber schlecht zu erkennen sein. Enthusiasten könnte auch die niedrige Bildwiederholfrequenz von 50 bis 60 Hertz stören. Teurere Geräte bieten zum Beispiel eine Bildwiederholrate von 100/120 Hz und können dadurch Bewegungen deutlich weicher darstellen. Das ist vor allem für Gamer oder Sportfans wichtig.

Auch bei der Ausstattung der Anschlüsse muss man Abstriche machen: Es fehlt ein Kopfhörerausgang und die HDMI Anschlüsse sind nicht auf dem neuesten Standard HDMI 2.1. Dieser ermöglicht höhere Bildraten ermöglicht und ist so vor allem für Gamer interessant.

Als Alternative können wir euch den LG OLED CS empfehlen, der alles bietet, was dem A29 fehlt und dabei auch ein Preis-Leistungs-Kracher ist. Die 55 Zoll Variante gibt es bei Amazon gerade für faire 1099 Euro* . *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.