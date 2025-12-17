Der beste Film an Heiligabend im TV: Großes Finale der epischsten Fantasy-Reihe überhaupt

Eigentlich muss man zu unserem heutigen TV-Tipp nicht mehr viel sagen, handelt es sich doch schlicht um einen der besten Filme aller Zeiten. Dieses Fantasy-Epos sollte jede:r gesehen haben.

Über die Der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson zu sprechen, bedeutet im Prinzip, in Superlativen zu reden. Das trifft vor allem auf den dritten Teil Die Rückkehr des Königs zu, mit dem der Regisseur den wahrhaft krönenden Abschluss seines Opus Magnum hinlegte – und damit nicht weniger als einen der besten Filme aller Zeiten.

Der Meinung ist wohl auch der Fernsehsender ProSieben, der euch passenderweise das Meisterwerk unter den Weihnachtsbaum legt: Das gigantische Fantasy-Abenteuer läuft dort am heutigen Heiligabend, dem 24. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im TV. Die Wiederholung wird morgen früh am 25. Dezember um 09:55 Uhr ausgestrahlt. Alternativ könnt ihr den Film aber auch aktuell in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video anschauen oder bei diversen anderen Anbietern kaufen bzw. leihen.

Fantasy-Epos heute im TV: Darum geht es in Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs

Im Finale der Herr der Ringe-Trilogie endet nicht nur die beschwerliche und gefährliche Reise der Hobbits Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin). Es kommt zudem zum alles entscheidenden Aufeinandertreffen der guten Seite unter der Führung Aragorns (Viggo Mortensen) gegen die Armeen Saurons, welches das Schicksal Mittelerdes entscheiden wird.

Die Macht des dunklen Herrschers kann aber nur endgültig gebrochen werden, wenn es Frodo gelingt, den einen Ring in das Feuer des Schicksalsbergs zu werfen und so für immer zu zerstören. Doch hat er dabei nicht mit der Hinterlist seines obsessiven Begleiters Gollum (Andy Serkis) gerechnet.

Meisterhaft bringt Jackson die Handlungsstränge seines opulenten Fantasy-Abenteuers in Die Rückkehr des Königs zusammen und machte damit dem Schöpfer der Buchvorlage J.R.R. Tolkien alle Ehre. Der Film triumphiert in sämtlichen Belangen: virtuos inszenierte Schlachten, detailliert durchdachte Ausstattung, die von Howard Shore kongenial konzipierte Musikuntermalung und ein Schauspiel-Ensemble auf allerhöchstem Niveau.

Bei allem überwältigenden Bombast vergisst Jackson aber nie den emotionalen Kern der Geschichte, die uns am Ende gleichermaßen mit Herzklopfen, Gänsehaut und Sprachlosigkeit zurücklässt.

Mehr zu Der Herr der Ringe:



Oscar-Rekord und Milliarden-Umsatz: Die Rückkehr des Königs ist ein Film für die Ewigkeit

Die Bedeutung und Brillanz des dritten Der Herr der Ringe-Teils schlug sich auch in Zahlen und Auszeichnungen nieder. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,1 Milliarden US-Dollar wurde der Film zum erfolgreichsten der Trilogie und stand 2004 auf Platz 2 der umsatzstärksten Kinofilme überhaupt (aktuell Platz 33 laut Box Office Mojo ).

Im selben Jahr sorgte er außerdem für einen Rekord bei den Oscars: Insgesamt elf Trophäen gewann Die Rückkehr des Königs, was zuvor und auch bisher nur zwei weiteren Filmen gelang (Ben Hur und Titanic). Jacksons Fantasy-Blockbuster erreichte jedoch das seltene Kunststück, in ausnahmslos allen nominierten Kategorien gesiegt zu haben.