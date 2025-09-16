"Der beste Film, den ich je gesehen habe": Dieses Meisterwerk erhielt das höchste Lob von Regie-Legende Stanley Kubrick

Stanley Kubrick wurde durch seinen eigensinnigen Stil in zahlreichen, atemberaubenden Filmen zur Regie-Ikone. Welchen Film er selbst als den Besten bezeichnete, ist allerdings überraschend.

Von 2001: Odyssee im Weltraum über Shining bis Full Metal Jacket – die Filme von Stanley Kubrick sind bis heute in aller Munde. Kein:e Filmstudent:in kommt an ihm vorbei. Noch Jahrzehnte später wird darüber sinniert, welche versteckten Details und spannenden Interpretationen sich in seinen Werken verstecken. Es hätte wohl kaum jemand erwartet, dass Stanley Kubrick selbst mit Hinter dem Rampenlicht ein Musical als besten Film bezeichnet, den er selbst je gesehen habe.

Stanley Kubrick fühlte sich mit Hinter dem Rampenlicht verbunden

Hinter dem Rampenlicht wurde von Bob Fosse geschrieben und inszeniert. Der semi-biografische Film kam 1980 in die Kinos und ist voll mit Tanzeinlagen und eine direkte Parallele zu Fosses privaten Kämpfen. Sein Lebensstil war ausufernd und er hat sich nicht selten selbst in seiner Kunst verloren.

Laut einer Kubrick-Biografie von John Baxter, die Screen Rant zitiert, sagte Stanley Kubrick über Hinter dem Rampenlicht, es sei “der beste Film, den ich je gesehen habe.” Tanzakrobatik und schwungvolle Musicals waren allerdings nicht wirklich Teil von Kubricks Welt. Wieso gerade dieser Film von ihm so geschätzt wurde, hat er nie offiziell geklärt, doch Baxter hat selbst eine Theorie dazu:

Angesichts von Kubricks überwältigendem Erfolg hat er in „All That Jazz“ [Hinter dem Rampenlicht] vielleicht Teile seiner selbst wiedererkannt, weshalb der Film einen so großen Eindruck auf ihn machte.

Tatsächlich kann man einige Parallelen zwischen dem Film und Kubrick selbst ziehen. Hinter dem Rampenlicht ist keine leichtfüßige Auseinandersetzung mit Fosses Leben. Der Film ist düster und zeitweise schwer zu ertragen.

Auch interessant: Dieses Meistwerk hat 100 Prozent auf Rotten Tomatoes und inspirierte Stanley Kubrick zu seinem kontroversesten Film

Der Fall von Joe Gideon (Roy Scheider) im Film gibt einen Einblick in das Ego von Fosse, in dem sich Kubrick möglicherweise selbst erkannt hat. Trotz ihres Erfolges hätten sich sowohl Gideon als auch Kubrick demnach einsam gefühlt und ihre Kunst über alles gestellt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer deutschen Schwesternseite FILMSTARTS erschienen.