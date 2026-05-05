Der beste Film heute Abend um 20:15 Uhr im TV: Dieser Sci-Fi-Blockbuster hat die Filmwelt verändert

Wenn ihr heute Abend noch nach richtig guter Unterhaltung zur Primetime um 20:15 Uhr im TV sucht, könnt ihr damit aufhören. Dieser Sci-Fi-Klassiker ist ein Muss.

Der Terminator hat die Welt verändert. Der Sci-Fi-Streifen hat nicht nur eine der legendärsten Reihen überhaupt begründet, sondern auch noch einen absoluten Meisterregisseur und einen der berühmtesten Schauspieler aller Zeiten hervorgebracht. Etwas Besseres werdet ihr heute nicht im Fernsehprogramm finden.

Ihr könnt euch den Sci-Fi-Blockbuster von 1984 heute Abend im TV ansehen, und zwar ab 20:15 Uhr bei Nitro. Der Streifen dauert dort bis um 22:25 Uhr, es handelt sich aber laut Schnittberichte um die gekürzte FSK 12-Version des FSK 16-Films. Eine ungekürzte Wiederholung kommt am 9. Mai ab 0:20 Uhr, sonst könnt ihr Terminator aber auch bei diesen Anbietern online streamen.

Heute 20:15 Uhr im TV: Darum geht's im Sci-Fi-Meilenstein Terminator

In der Zukunft haben die Maschinen unter der Führung des Supercomputers Skynet beinahe die gesamte Menschheit ausgelöscht. Nur eine kleine Truppe Rebellen leistet weiterhin Widerstand. Um auch die endlich ein für allemal zu besiegen, denken sich die Maschinen etwas ganz Besonderes aus: Sie schicken einen Killerroboter, den Terminator (Arnold Schwarzenegger), in die Vergangenheit. Er soll die Frau töten, die zur Mutter des späteren Anführers der Menschheit wird.

Die Rebellen in der Zukunft bekommen aber glücklicherweise Wind von der bedrohlichen Aktion und schicken ebenfalls jemanden durch die Zeit, um den Terminator aufzuhalten. Der Freiheitskämpfer Kyle Reese (Michael Biehn) soll Sarah Connor beschützen. Doch da der Terminator eine absolut unerbittliche Killermaschine ist, gestaltet sich das Unterfangen alles andere als einfach.

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Terminator ist absoluter Kult und ein bahnbrechender Trendsetter, der gut gealtert ist

Das Feeling, der Look und die Atmosphäre von James Camerons Terminator macht auch über 40 Jahre später noch richtig etwas her. Die Dystopie der Zukunft wirkt extrem furchteinflößend und genau dasselbe gilt auch für den Terminator – egal, ob in seiner echten Maschinengestalt oder in Form des beeindruckenden, jungen Hünen Arnold Schwarzenegger.

Der pflügt sich äußerst wortkarg und brutal durch die Vergangenheit. Er wirkt wie eine unaufhaltbare Killermaschine und dominiert den ganzen Film. Kein Wunder also, dass damit der Startschuss für Arnies Karriere gefallen war, der uns danach in unzähligen Actionfilmen präsentiert wurde. Aber auch James Cameron hat mit dem ersten Terminator den Grundstein für seine Karriere gelegt. Der spätere Star-Regisseur lebte zuvor angeblich noch in seinem Auto.

Mittlerweile sind Zeitreisen und Killerroboter Sci-Fi-Standard und Kult geworden. Die Terminator-Reihe kommt auf stolze sechs Filme und drei Serien. Dazu gesellen sich haufenweise Comics und Bücher. Arnold Schwarzenegger hat es bis zum Gouverneur gebracht und James Cameron kennt ihr von Mega-Hits wie Titanic, Aliens, True Lies oder der Avatar-Reihe.