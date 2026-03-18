"Der beste Film, in dem ich je mitgespielt habe": Hugh Grant ist derselben Meinung wie alle anderen

Hugh Grant wurde einst mit RomComs berühmt. Doch seine liebste Rolle spielte er als Bösewicht in einem gänzlich anderen Abenteuerfilm, der gemeinhin als sein bester gilt.

Hugh Grant, bestens bekannt für Notting Hill und Tatsächlich ... Liebe hatte seinen internationalen Durchbruch 1994 mit der Liebeskomödie Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Viele RomComs sollten folgen. Damals ahnte noch niemand, dass sein bester Film letztlich eine Abenteuerkomödie für die ganze Familie wird: Paddington 2.

In Paddington 2 spielte Hugh Grant einen Bösewicht und liebt es genauso sehr wie alle anderen

Schon vor einiger Zeit berichtete Entertainment Weekly , dass Hugh Grant mit dem Film Paddington 2 aus dem Jahr 2017 besonders viel Spaß hatte. Der Film ist eine Mischung aus Komödie und abenteuerlicher Schatzsuche. Es handelt sich um eine Fortsetzung des 2014 erschienenen und äußerst beliebten Films Paddington.

In Paddington 2 stellt Hugh Grant einen erfolglosen Schauspieler namens Phoenix Buchanan dar, der in der Nachbarschaft von Paddingtons Familie, den Browns, lebt. Um an einen in London versteckten Schatz heranzukommen, stiehlt er Paddington ein Buch und sorgt dafür, dass dieser an seiner Stelle im Gefängnis landet. Grants Meinung dazu:

[...] ich bin fest davon überzeugt, dass es der beste Film ist, in dem ich je mitgespielt habe.

In der Rolle des ulkigen Fieslings durfte Grant jenseits der gewohnten RomComs so richtig aufdrehen. Das kam nicht nur bei ihm selbst gut an. Laut der Kritiken-Plattform Metacritic ist es bis heute mit 88 von 100 Punkten der bestbesprochendste Film von Hugh Grant. Auch für Moviepilot ist es einer der besten Abenteuerfilme und eines der besten Sequels überhaupt.

Der Paddington 2-Regisseur schrieb Hugh Grant einen "peinlichen Brief"

Regisseur Paul King (Wonka) verriet im Gespräch mit Vanity Fair , dass er bei der Besetzung der Rolle sofort an den Hugh Grant dachte:

Wir schrieben ihm diesen ziemlich peinlichen Brief: 'Wir haben da diese Rolle im Sinn – einen etwas eitlen, abgehalfterten alten Schauspieldarsteller, dessen beste Tage sozusagen hinter ihm liegen, dessen Lippen und Kinnlinie langsam nach unten wandern – und dabei dachten wir an dich.' Zum Glück sah er die lustige Seite daran.

Zuletzt war Hugh Grant wieder in dem Sequel eines bekannten Liebesfilms zu sehen: In Bridget Jones – Verrückt nach ihm spielte er erneut an der Seite von Renée Zellweger.