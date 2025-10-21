Der beste LCD-TV von LG ist jetzt günstig wie nie: Brillanter 4K-Fernseher um satte 60 Prozent reduziert!

Mit dem 65 Zoll großen QNED93A bietet LG starke Bildqualität zum erschwinglichen Preis. Im Angebot gibt es das jetzt so günstig wie noch nie.

Wenn euch OLED-Fernseher als aktuelles Maß der Dinge in Sachen Bildqualität zu teuer sind, hat LG mit seinem gut ausgestatteten Mini-LED-TV QNED93A eine günstige Alternative in petto, die es jetzt bei MediaMarkt * und bei Saturn * in 65 Zoll um satte 60 Prozent reduziert gibt. So günstig gab es das gut bewertete Modell aus diesem Jahr bisher noch nicht und auch nirgends sonst. Derweil sind im Shop auch andere Größen zurzeit reduziert.

Starker 4K-TV zum günstigen Preis: Das bietet der LG QNED93A

Auf rund 1,65 Meter Bildschirmdiagonale bietet der LG 65QNED93A eine scharfe Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln und dank vollflächiger Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung gibt es Farben und Kontraste, die an teurere OLED-Fernseher heranreichen. Passend dazu ist auch eine breite HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR10 und Co. an Bord.

Ebenfalls wie bei vielen Topmodellen gibt es flüssige 120 Hertz Bildwiederholfrequenz mit Option auf 144 Hertz über die Variable Refresh Rate (VRR) beim Gaming. Für letzteres sind auch weitere wichtige Features für Spiele-Fans dabei, darunter ein Modus für niedrige Latenz (Auto Low Latency Mode) oder AMDs FreeSync Premium.

In Sachen Sound gibt es ein integriertes 2.2-Lautsprechersystem mit 40 Watt und Support für Dolby Atmos, während dank WebOS 25 auch zahlreiche Smart-TV-Funktionen mit von der Partie sind, darunter verschiedene Apps für Streaming und mehr sowie Sprachassistenz und USB-Aufnahme. Weitere Details findet ihr auch bei MediaMarkt. *

Im Test: So gut ist der LG QNED93A

Nicht nur in den MediaMarkt-Rezensionen * kommt der Fernseher mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen hervorragend an, auch im Fachtest, zum Beispiel bei What Hi-Fi gab es 4 von 5 Sterne. Demnach mache eine erheblich verbesserte Lichtsteuerung den hellen, farbenfrohen und ausdrucksstarken 65QNED93 mit Abstand zum besten LCD-Fernseher, den LG je hergestellt hat.

Besonders hervorgehoben werden eine häufig hervorragende Bildqualität, ausgezeichnete Gaming-Unterstützung und eine gute Konnektivität. Weniger gut hat indes der Ton mit fehlenden Bässen abgeschnitten, ebenso wie das Fehlen von Unterstützung für HDR10+. Aber beispielsweise auch bei Netzwelt gab es mit der Testnote 1,9 eine gute Wertung für den Fernseher als preiswerte Konkurrenz für Samsung und Sony.

Dort heißt es, der LG QNED93A überzeuge im Test mit brillanter Helligkeit und sehr guten Farben, während die Ausstattung kaum Wünsche offen lasse. Neben dem sehr hellen und farbstarken Bildschirm wurden auch viermal HDMI 2.1 bis 144 Hertz, umfangreiche Streaming-Möglichkeiten sowie ein modernes Bedienkonzept mit vielen Hilfen hervorgehoben. Abstriche gab es für einen fehlenden Lichtsensor zur Anpassung der Bildhelligkeit und einen nur mittelmäßigen Sound.



