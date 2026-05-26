Der beste Reacher-Bösewicht ist in der Amazon-Serie gar nicht zu sehen: Ihn spielte eine deutsche Legende

Reacher musste sich in der Amazon-Serie schon mit dem ein oder anderen Schurken herumschlagen. An den Bösewicht aus dem Tom Cruise-Film von 2012 kommt aber keiner ran.

Jack Reacher kennt man durch die Amazon-Serie Reacher vor allem in Gestalt von Muskelpaket Alan Ritchson. Der kämpfte sich schon durch drei Staffeln seines Agentenabenteuers und bekam es dabei mit Schurken zu tun, die zum Teil im Gegensatz zu ihren Buchvorbildern entschärf wurden. Während auf Season 4 gewartet wird, wollen wir aber kurz an einen Reacher-Gegenspieler aus dem Film mit Tom Cruise erinnern, der mit heruntergespielter Perfektion von einer deutschen Filmlegende dargestellt wurde.

Immer noch der beste Reacher-Gegenspieler: Werner Herzog als Zec Tschelovek

Werner Herzog kennt man für die von ihm gedrehten Filme wie Fitzcarraldo, in denen er nicht selten Klaus Kinski inszenierte, und nachdenkliche Dokumentationen wie Grizzly Man. Darüber hinaus lässt der Tausendsassa mit einer der wiedererkennbarsten deutschen Stimmen sich auch hin und wieder vor der Kamera blicken. Etwa als Star Wars-Schurke in The Mandalorian oder 2012 neben Tom Cruise in Jack Reacher.

Im Agenten-Thriller von Christopher McQuarrie spielte Herzog den ehemaligen Gulag-Gefangenen mit dem Namen Zec Tschelovek, bei dem es sich um ein Pseudonym handelt, das "gefangener Mensch" bedeutet. Wie wundervoll seine deutsche Stimme, die in internationalen Ohren auch als russisch durchgeht, zur Geltung kommt, hört man natürlich nur in der englischen Originalversion des Films. Hier eine Kostprobe:

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Herzogs abgebrühter Gangster ist der perfekte Gegenspieler für den Super-Agenten

Herzogs Filmfigur stammt ursprünglich aus dem Jack Reacher-Roman Sniper von Lee Child. Im Leinwandabenteuer leitet Zec eine kriminelles Bauunternehmen, dessen Schergen die Anwältin Helen Rodin (Rosamund Pike) entführen, woraufhin Reacher sich an ihre Rettung macht. Das Ganze geht natürlich nicht ohne einen dramatischen Showdown zwischen Tom Cruise und Werner Herzog aus, an denen die Auseinandersetzungen in der Prime-Serie bisher nicht wirklich herankommen.

Ähnlich finden das die Kolleg:innen bei Collider , die zum hervorragenden Herzog-Schurken folgendes schreiben: "Es gibt kein manisches Lachen oder Ausrasten. Stattdessen konzentriert er sich auf seine Ziele, die er mit erschreckender Einfachheit darlegt."

Ein Kommentar unter dem oberen YouTube-Video meint außerdem ganz richtig: "Legt euch nicht mit diesem Typen an. Er hat mit Klaus Kinski gearbeitet. Fünfmal. Und er lebt immer noch."

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Wo kann man den Jack Reacher-Film streamen?

Während Reacher-Fans sich auf die 4. Staffel der Amazon Prime Video-Serie freuen, müsst ihr euch für den beschriebenen Streifen mit Werner Herzog als Gegenspieler an andere Anbieter wenden. Der Agenten-Thriller liegt bei Paramount+ oder Sky/WOW in der Streaming-Flat vor oder ist andernorts als Leih- und Kauftitel zu haben.