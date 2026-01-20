Der beste Studio Ghibli-Film kehrt ins Kino zurück, wie ihr ihn noch nie gesehen habt

Es ist nicht nur einer der besten Studio Ghibli-, sondern auch einer der besten Fantasyfilme überhaupt. Schon im Februar kehrt Prinzessin Mononoke überarbeitet ins Kino zurück.

Für viele ist Prinzessin Mononoke der beste Studio Ghibli-Film überhaupt. Auch für uns, wie ihr neulich erst im Moviepilot-Ranking zum 40. Jubiläum der legendären Anime-Schmiede nachlesen konntet. Das Meisterwerk von Regisseur Hayao Miyazaki erschien 1997 und hat seitdem nichts von seiner Faszination verloren. Wer bisher verpasst hat, den Film auf der großen Kinoleinwand zu sehen, erhält dazu jetzt die denkbar beste Gelegenheit, denn die Wolfsprinzessin kommt in wenigen Wochen in einer überabeiteten 4K-Fassung ins IMAX.

Fantasy-Meisterwerk Prinzessin Mononoke aus dem Studio Ghibli ab Februar 2026 im IMAX-Kino

Wie der deutsche Verleih Wild Bunch über sein Instagram-Profil verkündete, kommt Prinzessin Mononoke schon am 12. Februar 2026 in die deutschen IMAX-Kinos. In bestem HD aufbereitet und erstmals auch als optionale Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Vorführungen mit der deutschen Synchro wird es aber auch geben.

Hier ein Trailer zur Prinzessin Mononoke-IMAX-Neuveröffentlichung:

In Prinzessin Mononoke macht sich Prinz Ashitaka (Yoji Matsuda) vom Emishi-Stamm auf die Suche nach einer Heilung, nachdem er bei der Verteidigung seines Dorfes von einem dämonischen Wildschwein verflucht wurde. Dabei trifft er auf die Menschen aus der Eisenstadt von Madame Eboshi (Yuko Tanaka), die mit den Kreaturen des Waldes auf Kriegsfuß steht. Gleichzeitig muss sie sich gegen einen verfeindeten Fürsten verteidigen und sichert dem Tenno zu, ihm den magischen Kopf des Waldgottes zu bringen.

So gerät Ashitaka zwischen die Fronten von Eboshis Eisenhütte und den Wölfen um Wolfsgöttin Moro (Akihiro Miwa), zu denen auch ihre menschliche Ziehtochter San (Yuriko Ishida) zählt. Ihr Spitzname Prinzessin Mononoke bedeutet soviel wie Geister- oder Dämonenprinzessin.

Ein weiteres Anime-Highlight aus früheren Zeiten ist aktuell noch mit dem poetischen Sci-Fi-Märchen Angel's Egg von Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) in ausgewählten deutschen Kinos zu finden. Es wurde zum 40. Jubiläum neu aufbereitet und erstmals im großen Stil international veröffentlicht.

Wo man Prinzessin Mononoke aktuell streamen kann

Prinzessin Mononoke streamt aktuell, wie die meisten Filme aus dem Studio Ghibli, bei Netflix. Darüber hinaus findet man das Fantasy-Highlight nur als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple und Co.