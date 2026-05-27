Der beste Trailer der Woche: Noch ist der Film ein Geheimtipp, bald werden alle darüber reden

Erst vor wenigen Tagen hat die neue und heiß erwartete Regiearbeit von Jane Schoenbrun in Cannes ihre Premiere gefeiert. Jetzt kündigt der neue Trailer den Kinostart im August an.

Wenn ein Film den Titel Teenage Sex and Death at Camp Miasma trägt, ist ihm im Grunde alle Aufmerksamkeit gewiss. Wenn jener Film dann auch noch von Jane Schoenbrun inszeniert wurde, handelt es sich um einen Most Wanted des Jahres. Denn Schoenbrun hat bereits zwei überaus faszinierende Werke ins Kino gebracht.

Bereits We're All Going To The World's Fair fühlte sich wie ein Albtraum an, in dem man sich zu tief in den Ecken des Internets verliert und nach endlosem Scrollen keinen Weg mehr herausfindet aus einem Labyrinth, das aus Popkultur und Einsamkeit besteht. I Saw the TV Glow begab sich dann noch mehr auf die Suche nach Identität.

Horror-Highlight 2026: Trailer zu Teenage Sex and Death at Camp Miasma von Jane Schoenbrun

Ausgehend vom Trailer ist auch Schoenbruns nächster Film aufgeladen mit popkulturellen Referenzen und verborgenen Sehnsüchten. Teenage Sex and Death at Camp Miasma lehnt sich in die Ästhetik des Slasher-Kinos, das von Reihen wie A Nightmare on Elm Street, Halloween und Freitag der 13. geprägt wurde.

Der Trailer zu Teenage Sex and Death at Camp Miasma:

Teenage Sex and Death at Camp Miasma - Trailer (English) HD

Genau genommen geht es in dem Film selbst um eine Filmreihe – und zwar eine, die klinisch tot ist. Doch dann wird die junge Regisseurin Kris (Hannah Einbinder) damit beauftragt, dem Franchise neues Leben einzuhauchen. Um dieses Kunststück zu vollbringen, kehrt sie zum Ursprung des Originals zurück.

Dabei trifft sie auf die Schauspielerin Billy Preston (Gillian Anderson), die vor Jahrzehnten als Final Girl von Camp Miasma gefeiert wurde. Heute ist sie allerdings in Vergessenheit geraten. Schnell wird klar, dass sie einige düstere Geheimnisse versteckt und Kris immer tiefer in einen Strudel aus ungeklärten Gefühlen zieht.

Wann startet Teenage Sex and Death at Camp Miasma?

Nachdem Teenage Sex and Death at Camp Miasma Mitte Mai bei den Filmfestspielen von Cannes seine Premiere gefeiert hat und dort mit der Queer Palm ausgezeichnet wurde, startet der Film am 20. August 2026 in den deutschen Kinos.