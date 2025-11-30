Der beste Weihnachtsfilm der letzten Jahre kommt in 3 Wochen zu Netflix

Netflix hat sich Gedanken gemacht, welche Filme die Menschen an Weihnachten gerne streamen würde, und nimmt bald ein wundervolles Fantasy-Spektakel ins Programm.

Alle Jahre wieder geht die Suche nach einem geeigneten Weihnachtsfilm los. Dabei greift man in den meisten Fällen immer wieder auf die gleichen Filme zurück wie Kevin – Allein zu Haus oder die Der Herr der Ringe-Trilogie. Dabei haben die Mittelerde-Filme nicht mal was mit Weihnachten zu tun. Auch Wonka aus dem Jahre 2023 ist einer dieser Filme, die perfekt für Weihnachten geeignet sind, ohne das Fest direkt zu thematisieren.

Fantasy-Tipp bei Netflix: Worum geht es in Wonka?

Wonka erzählt die Vorgeschichte des legendären Willy Wonka als Musical, bevor er in den Besitz seiner legendären Schokoladenfabrik kommt. Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Dune) schlüpft hier in die Rolle des Schokoladenherstellers, der den großen Traum eines eigenen Geschäfts mitten in der großen Stadt verfolgt. Doch sobald das fiese Schokoladen-Kartell von seiner im wahrsten Sinne des Wortes bezaubernden Schokolade erfährt, versuchen die Mitglieder alles, um ihm das Geschäft zu verderben.

Auch in den Nebenrollen ist der Film mit Olivia Colman (The Crown, Die Rosenschlacht), Keegan-Michael Key (Keanu, Key and Peele) und Rowan Atkinson (Mr. Bean, Johnny English) mehr als hervorragend besetzt. Der absolute Szenendieb ist hier jedoch Hugh Grant als Umpa Lumpa.

Was macht Wonka so gut und weihnachtlich?

Die größte Stärke des Films ist tatsächlich die Inszenierung von niemand geringerem als dem Regisseur der ersten beiden Paddington-Filme Paul King. Der Regie-Stil des Briten zeichnet sich durch eine enorme Detailverliebtheit in den Kulissen und kreativen Verspieltheiten bei der Kamera und dem Schnitt aus. Seine sorgfältige Handschrift macht seine Kinderfilme zu einem visuellen Fest und dienen nicht nur der Unterhaltung der jüngsten Familienmitglieder. Nicht umsonst gilt Paddington 2 als einer der besten Filme der vergangenen Dekade.

Auch in Wonka ist das Timing von Kings visuellem Humor wieder brillant und der Film sprudelt nur so über vor farbenfroher Liebe zum Detail. Viele Weihnachtsfilme sind gerade dann am besten geeignet, wenn mit einem Film so viele Zielgruppen wie möglich abgeholt werden. Diese Aufgabe meistert Wonka mühelos und braucht aufgrund seiner verschneiten Kulisse das Weihnachtsfest gar nicht zu thematisieren, um bereits die passende gemütliche Stimmung zu erzeugen.

Pünktlich zu den Festtagen nimmt Netflix den Film am 22. Dezember 2025 mit ins Programm und schafft somit die Möglichkeit für einen weiteren ganz heißen Vertreter für das Weihnachtsfilm-Standardrepertoire. Als netten Zusatz geht man aus diesem Feel-Good-Film noch mit einer Menge Ohrwürmer draus hervor, durch die von Chalamet überraschend gut gesungenen Songs.