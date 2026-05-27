Der bildgewaltigste Fantasy-Trailer der Woche kommt von Netflix: Er bringt eine vergessene Anime- und Manga-Heldin zurück

Auf Netflix erwartet uns noch dieses Jahr ein Anime-Film aus dem Fantasy-Bereich, der wie eine Mischung aus Sailor Moon und Lady Oscar wirkt. Vorlage ist der Manga-Klassiker einer Legende.

Wenn man eine kunstvollere Version von Sailor Moon sehen wollte, wendete man sich als Anime-Fan bisher an Serien wie Revolutionary Girl Utena oder Puella Magi Madoka Magica (wozu auch noch ein Sequel kommt). Diesen Sommer gesellt sich auf Netflix ein weiteres Magical Girl in ihrem eigenen Fantasy-Film mit artsy Ansprüchen hinzu, der auf einer Vorlage basiert, die viele schon nicht mehr kennen.

Vorhang auf für The Ribbon Hero und die klassische Heldin Sapphire, die uns schon mit ihrem ersten Teaser-Trailer komplett aus den Pantoffeln haut:

The Ribbon Hero - Teaser Trailer (English Subs) HD

Lady Oscar trifft Sailor Moon: Vergessene Anime-Heldin kehrt nach 50 Jahren auf Netflix zurück

The Ribbon Hero basiert auf dem Manga- und Anime-Titel Princess Knight von Manga-Gott Osamu Tezuka, der uns auch Klassiker wie Astro Boy und Dorororo geschenkt hat. Noch vor Lady Oscar handelte sein Shojo-Manga von einer androgynen Prinzessin, die mit dem Herzen eigenes Jungen geboren wurde und zum schwertschwingenden Helden wird. Der kommende Anime-Film aus dem neuen Studio Outline von Regisseur Yuki Igarashi (Star Wars: Visionen) macht nun aus dem europäisch angehauchten Setting eine komplette Fantasy-Welt – und Sapphire zum sich verwandelnden Magical Girl.

Ob Sapphire auch in dieser Version eine burschikose Heldin mit gender-fluidem Anstrich bleibt, wird sich zeigen müssen. Ihre Story dreht sich diesmal darum, dass sie aus dem gefallenen Königreich Silverland stammt, das von einer geheimnisvollen Bedrohung namens Nergal vernichtet wurde. Als ihre neue Heimat Goldland auf die gleiche Weise vor der Vernichtung steht, wird sie zur Schleifen-Heldin und stürzt sich ins bildgewaltige Abenteuer voller surrealer Visuals.

Warum Ribbon/Schleife? Im Original heißt der Manga-Klassiker von Tezuka Ribon no Kishi, also Schleifen-Ritter. Das bezog sich damals auf einen Kämpfer mit femininen Zügen oder Accessoires, was man wohl im neuen Anime-Film auf das Magical-Girl-Kostüm übertragen hat. Der Manga erschien ab 1953, die Anime-Serie folgte 1967.

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Wann kommt der Fantasy-Anime The Ribbon Hero zu Netflix?

Netflix hat The Ribbon Hero international für den 8. August 2026 eingeplant. Premiere feiert der Anime-Film aber schon im Juni beim Annecy International Animation Film Festival in Frankreich.