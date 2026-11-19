Eine etwas andere Agentenserie überraschte uns vor zwei Jahren mit der Story über einen gefährlichen Auftragskiller, der Politiker jagt. Schaut hier auf Moviepilot den brandneuen Teaser für Staffel 2.

The Day of the Jackal mit Eddie Redmayne (Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) als Schakal genannter Auftragsmörder war eine der großen Serienüberraschungen 2024. Im kommenden Jahr geht es endlich mit Staffel 2 weiter und neben dem ersten Teaser-Trailer haben wir jetzt auch eine ungefähre Start-Info.

Hier der deutsche Teaser zu The Day of the Jackal Staffel 2:

The Day of the Jackal - S02 First Look (Deutsch) HD

Konkret geht es im März 2027 bei Sky weiter. In den USA ist die Agentenserie bei Peacock zuhause. Ein ganz genaues Datum hält man sich aber noch offen.

Das erwartet euch in Staffel 2 der Agentenserie The Day of the Jackal

Die Debüt-Season von The Day of the Jackal basiert lose auf dem gleichnamigen Roman von Frederick Forsyth, von dem es auch schon eine Filmversion (Der Schakal) gab. Darin wird der renommierte Profikiller, der angeheuert wird, um einen hochrangigen Politiker auszuschalten. Diese Story ließ mehrere Erzählstränge offen und wird nächstes Jahr mit Season 2 fortgeführt. Story-Details sind noch nicht bekannt.

Laut Deadline haben wir aber schon eine Liste neuer Schauspieler:innen. Dazu zählen Matt Bomer (White Collar) als neuer Gegenspieler sowie Weruche Opia (Bad Education), Pablo Schreiber (Halo) und Pia Tjelta (Jo Nesbø's Harry Hole).

Showrunner ist David Harrower (Lockerbie: A Search for Truth), für die Regie von The Day of the Jackal Staffel 2 zeichnet vor allem Brian Kirk (Furious) verantwortlich. Was sie zusammen für uns vorbereiten kann dann die Lust auf Agenten-Abenteuer befriedigen bis irgendwann der neue James Bond-Film auf uns zukommt. Zu dem Film hatten wir diese Woche die vielleicht größte Casting-News des Jahres:

Es ist offiziell: Robert Pattinson wird der neue James Bond

Auftragskiller wollen manche Abonnent:innen manchmal auch auf Werbeverantwortliche im Streaming ansetzen:

Podcast: Ruiniert Werbung unser Streaming?

Fast alle großen Streamer haben heute ein Werbe-Abonnement. Moviepilot hat die Angebote getestet. Wir erklären, wie sehr die Einblendungen stören.

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In dieser Folge von Streamgestöber stellen wir euch die Preisstruktur vor (und wie teuer Werbe-Abos im Vergleich zu früheren werbefreien Abos sind), wir erklären, warum die Streamer darauf setzen und wie störend die Unterbrechungen sind.