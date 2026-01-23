Der coolste Star Wars-Schurke seit Darth Vader bekommt seine eigene Serie – und hier ist der Trailer

Er stahl bereits in Star Wars: Episode 1 die Show und führte danach ein zweites Leben in den Animationsserien. Jetzt bekommt der Bösewicht seine eigene Serie auf Disney+.

Ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr habt Poster von ihm in eurem Jugendzimmer. Die Rede ist von der Star Wars-Schurke gewordenen Kaktusfrucht Darth Maul, die erstmals in Episode I - Die dunkle Bedrohung mit einem beidseitigen Lichtschwert herumfuchtelte und seitdem Darth Vader als coolster Kerl vom Imperium Konkurrenz macht.

Mit Star Wars: Maul - Shadow Lord bekommt der ehemalige Sith Lord nun eine eigene Animationsserie, die nach den Ereignissen aus dem Vorgängerformat Star Wars: Clone Wars angesiedelt ist. Trailer gefällig? Bitteschön:

Star Wars: Maul - Shadow Lord - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es in der Star Wars-Schurkenserie mit (Darth) Maul?

Wie ihr schon am Titel seht, hat der Ex-Sith seinen Titel abgelegt und ist jetzt nur noch Maul. Auf dem gesetzlosen Planeten Janix, einer Mischung aus Gotham City und Metropolis, geht es ihm jetzt um Macht und Rache. Insbesondere mit seinem Verbrechersyndikat Crimson Dawn. Aber auch der drumherum geschehene Sternenkrieg wird nicht vergessen. So meinte Produzent Matt Michnovetz gegenüber StarWars.com :

Das Imperium konsolidiert die Galaxie von den Kernwelten aus und der Inquisitorius ist stärker denn je. Sie jagen Jedi sowie andere Machtnutzer und führen alle möglichen fiesen Aktionen durch. Die Galaxie insgesamt geht irgendwie mit diesem langsamen Aufstieg des Imperiums um und verschiedene Gruppen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was das Imperium ist.

Dabei werden wir eine ganz neue Seite von Maul kennenlernen, der in der englischen Originalversion erneut von Sam Witwer vertont wird. So sehen wir ihn zu Beginn des Trailers bei einer andächtigen Teezeremonie, ehe er im Lauf der Vorschau natürlich wieder alles kurz und klein säbelt. Darüber hinaus ist auch Wagner Moura als Synchronsprecher an Bord, der gerade erst für einen Oscar nominiert wurde.



Und das beste: Star Wars-Spezi Dave Filoni, seines Zeichens Chief Creative Officer bei Lucasfilm, steht erneut als Serienschöpfer hinter dem Projekt.

Wann kommt Star Wars: Maul - Shadow Lord zu Disney+?

Die Darth Maul-Serie ist tatsächlich das nächste Star Wars-Projekt, auf das die Nerds sich freuen können. Los geht es am 6. April 2026 auf Disney+, wo wöchentlich zwei Folgen erscheinen. Insgesamt besteht die 1. Season aus zehn Episoden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

