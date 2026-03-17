Der coolste Star Wars-Schurke seit Darth Vader wechselt in eigener Serie die Seiten: Neuer Trailer verspricht jede Menge Lichtschwert-Action

In wenigen Wochen startet die nächste Star Wars-Serie bei Disney+, namentlich Maul – Shadow Lord. Zur Einstimmung gibt es jetzt einen epischen Trailer, der definitiv Lust auf mehr macht.

Wenn es um den ikonischsten Schurken aus der weit entfernten Galaxis geht, gibt es kein Vorbeikommen an Darth Vader. Bei vielen Fans steht aber auch Darth Maul sehr hoch im Kurs. In Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung haben wir den Zabrak als angehenden Sith kennengelernt. Dann wurde er in zwei Hälften gehackt.

Wie in aller Welt ist er jetzt noch am Leben? Nun ja, abseits der Skywalker-Saga hat sich Lucasfilm in den vergangenen zwei Dekaden sehr viel Mühe gegeben, Maul von den Toten zurückzubringen. Geschehen ist das u.a. über die Animationsserie The Clone Wars – und daran schließt nun auch das nächste Spin-off Maul – Shadow Lord an.

Neue Star Wars-Serie erzählt Darth Mauls Geschichte

Vor einem Jahr wurde die Animationsserie auf der Star Wars Celebration angekündigt. Jetzt gibt es einen neuen Trailer, der uns den bisher besten Eindruck in das Projekt gewährt und Maul in eine interessante Position rückt. Denn mit den Sith oder dem Imperium will der Bösewicht absolut nichts mehr zu tun haben.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Maul – Shadow Lord schauen:

Star Wars: Maul - Shadow Lord - S01 Trailer (Deutsch) HD

Maul wurde in den vergangenen Jahren als Gangsterboss im Star Wars-Universum neu definiert. In dieser Rolle taucht er etwa in Solo: A Star Wars Story ganz kurz auf. In Shadow Lord erfahren wir, wie er das kriminelle Syndikat Crimson Dawn weiter ausbaut und seine persönliche Rache gegen die herrschende Ordnung hegt.

Ein desillusionierter Jedi-Padawan kommt ihm dabei gelegen. Erwartet aber keinen weiteren Din Djarin. Maul verwandelt sich garantiert nicht in eine liebevolle Vaterfigur wie Baby Yodas Ersatzpapa. Ausgehend vom Trailer bleibt er ein erbarmungsloser Killer, der sich gegen alle Widerstände hinwegsetzt, um seine Rache zu bekommen.

Kreativer Kopf hinter Maul – Shadow Lord ist Dave Filoni, der seit Jahren bei sämtlichen Animationsprojekten von Lucasfilm seine Finger im Spiel hat und die Firma inzwischen als Präsident anführt. Im Original wird Maul von Sam Witwer gesprochen, der die Figur seit den The Clone Wars-Tagen mit seiner Stimme zum Leben erweckt.

Wann startet Maul – Shadow Lord bei Disney+?

Die 1. Staffel von Maul – Shadow Lord feiert am 6. April 2026 ihre Premiere bei Disney+ und umfasst insgesamt zehn Episoden. Veröffentlicht werden jeweils zwei Stück davon im Wochentakt, sodass das große Finale pünktlich zum Star Wars-Feiertag am 4. Mai 2026 erscheint. Ob die Serie eine 2. Staffel erhält, ist noch nicht bekannt.