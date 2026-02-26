Der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten bekommt eine Fortsetzung – aber nicht vor 2027

Mit dem Fantasy-Anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle liegt der bisher erfolgreichste Anime-Film vor. Die Fortsetzung lässt nach neuen Infos auf sich warten.

Die Anime-Serie Demon Slayer läuft seit mehreren Jahren sehr erfolgreich, nicht nur im japanischen TV. Wie beliebt die Fantasy-Story über Dämonenjäger Tanjiro ist, wird einem aber erst klar, wenn man sich den großen Erfolg des Films Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ansieht. Dabei handelt es sich nämlich nicht nur um den erfolgreichsten Anime-Film, sondern gleichzeitig um den erfolgreichsten japanischen Film aller Zeiten, der laut The Numbers 779 Millionen US-Dollar einspielte. Zur Fortsetzung gibt es jetzt ein Update.

Anime-Studio kündigt Fortsetzung zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle an

Das japanische Animationsstudio Ufotable gab jüngst mit einem YouTube-Video Einblicke in die zukünftigen Projekte. Für 2026 wurden bereits mehrere konkrete Titel genannt. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Teil 2 erschien hingegen erst in der Kategorie "Zukunft", was bedeutet, dass wir den Anime-Film nicht vor 2027 auf der Kinoleinwand sehen werden. Geplant ist eine ganze Infinity Castle-Trilogie, die komplett von Haruo Sotozaki inszeniert wird. Hier das Video mit der Anime-Ankündigung:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle führte die internationale Erfolgsgeschichte der japanischen Reihe fort und löste den Vorgänger: Demon Slayer: Mugen Train als erfolgreichster Anime-Film aller Zeiten ab. Auf Platz drei bis fünf stehen Your Name. - Gestern, heute und für immer, Chihiros Reise ins Zauberland und Suzume.