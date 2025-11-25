Der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten ist dieses Jahr erschienen – aber es gibt ein großes Problem

Der chinesische Animationsfilm Ne Zha 2 hat sich 2025 zum erfolgreichsten Fantasyfilm aller Zeiten entwickelt. Wer den Film in Deutschland nachholen will, wird aktuell verzweifeln.

In China wurde dieses Jahr ein neuer Blockbuster veröffentlicht, der schon jetzt als erfolgreichster Fantasyfilm aller Zeiten sowie generell fünfterfolgreichster Film überhaupt gilt. Die Rede ist von dem Animationsfilm Ne Zha 2, der weltweit unglaubliche 1,9 Milliarden Dollar eingespielt hat. Der Erfolg stammt fast ausschließlich aus China selbst, wo für das Sequel über 324 Millionen Kinotickets verkauft wurden.

Falls ihr von Ne Zha 2 noch nicht viel mitbekommen hat, ist das nicht ungewöhnlich. Der Blockbuster hatte in Deutschland nur einen sehr kleinen, limitierten Kinostart. Wer den Film jetzt noch nachholen will, steht außerdem vor einem Problem.

Ne Zha 2 ist der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten – aber in Deutschland gerade nicht schaubar

In der Fortsetzung von Ne Zha aus dem Jahr 2019 erzählt Autor und Regisseur Jiaozi erneut die Geschichte der Sagengestalt Ne Zha neu. Als Wiedergeburt einer Gottheit mit besonderen Kräften muss der titelgebende Junge zusammen mit seinem besten Freund Ao Bing gegen einen Drachenkönig antreten. An dem Kampf sind in Teil 2 zusätzlich verschiedenste Meeresungeheuer beteiligt.

Hier könnt ihr noch Trailer zu Ne Zha 2 schauen:

Ne Zha 2 - Trailer (English) HD

Falls ihr Ne Zha 2 bis jetzt noch nicht gesehen habt und neugierig geworden seid, müsst ihr euch leider auf eine Enttäuschung gefasst machen. Nach dem limitierten Kinostart in Deutschland ist der Fantasy-Blockbuster gerade gar nicht zum Streamen verfügbar. Weder in einer Flatrate noch als VoD-Titel zum Leihen oder Kaufen kann Ne Zha 2 hierzulande geschaut werden. Auf den Vorgänger trifft das ebenfalls zu.

Statt Ne Zha 2 könnt ihr direkt dieses ähnliche Fantasy-Abenteuer streamen

Wenn ihr jetzt trotzdem Lust auf vergleichbare Unterhaltung bekommen habt, könnt ihr als Alternative zu Ne Zha 2 den Animationsfilm Dragonkeeper schauen. Der familienfreundliche Fantasy-Trip stammt aus dem letzten Jahr und handelt von der kleinen Dienerin Ping, die sich als Beschützerin der verbannten Drachen sieht. Zusammen mit Ratte Hua und Drache Long Danzi begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise, um das letzte Drachenei zum Ozean zu bringen und so alle Drachen vor dem Aussterben zu bewahren.

Dragonkeeper könnt ihr derzeit bei Skys WOW im Streaming-Abo schauen. Ansonsten ist er als Leih- oder Kauftitel bei Amazon Prime & Co. verfügbar.