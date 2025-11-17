Der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten ist eine Fortsetzung und stammt aus diesem Jahr

Dieses Jahr sorgte ein Fantasyfilm an den Kinokassen für Furore, den wohl wirklich niemand auf dem Schirm hatte: Doch das animierte Sequel Ne Zha 2 wurde zum weltweiten Milliarden-Phänomen.

Es wirkt zunächst ein wenig paradox, dass hierzulande die breite Masse wahrscheinlich wenig bis gar nichts vom fünfterfolgreichsten Film aller Zeiten gehört hat. Die Erklärung dafür findet sich aber schnell: Ne Zha 2 hat sich diesen Status fast ausschließlich dank seiner Performance in den chinesischen Kinos erarbeitet. Dort verkaufte die Fortsetzung des 2019er-Animationsfilms Nezha über 324 Millionen (!) Tickets, was sie im Reich der Mitte zum erfolgreichsten Film der Geschichte machte.

Weltweit reichte es mit den laut Box Office Mojo ca. 2,1 Millarden US-Dollar Einspiel zwar nicht ganz zur Spitze, aber immerhin für einen beachtlichen fünften Platz. Damit lässt das animierte Abenteuer sogar solche Blockbuster-Hits wie Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, Avengers 3: Infinity War und Jurassic World hinter sich.

Fantasy-Blockbuster Ne Zha 2 erreicht gleich mehrere Kino-Meilensteine

Doch damit nicht genug: Ne Zha 2 stellte gleich zwei Genre-Rekorde auf. So ist das Werk von Regisseur Yu Yang nicht nur der erfolgreichste Fantasyfilm aller Zeiten, sondern auch der umsatzstärkste Animationsfilm überhaupt, nachdem er im Februar 2025 das Pixar-Sequel Alles steht Kopf 2 überholte. Zudem ist der Film der erste und einzige der Geschichte, der über eine Milliarde US-Dollar in einem einzigen Land einspielen konnte.

In Deutschland startete Ne Zha 2 am 27. März 2025 in den Kinos und erreichte auch bei uns vergleichsweise Erstaunliches. Denn obwohl der Film nur wenige Vorstellungen hatte und diese auch noch im chinesischen Originalton mit englischen Untertiteln stattfanden, konnte er rund 46.000 Besucher:innen verzeichnen.

In den USA spielte der Fantasy-Blockbuster rund 23 Millionen US-Dollar ein, was ironischerweise lediglich knapp ein Prozent des gesamten Umsatzes von Ne Zha 2 ausmachte.

Auch interessant:

Worum geht es in Ne Zha 2 und kann man den Fantasyfilm schon streamen?

Ne Zha ist gewissermaßen die Neuinterpretation einer alten chinesischen Sage. Der titelgebende Junge ist die Reinkarnation einer Schutzgottheit, der trotz übermenschlichen Kräften das typische Temperament eines abenteuerlustigen Kindes besitzt. Gemeinsam mit seinem besten Freund Ao Bing muss er sich in der Fortsetzung dem mächtigen Drachenkönig entgegenstellen. Unterstützung erhält er außerdem von mystischen Meeresbewohnern.

Als Stream ist Ne Zha 2 aktuell bisher noch nicht verfügbar. Gut möglich aber, dass der Film 2026 im Programm eines Anbieters landet.

Podcast: Die besten Fantasyserien seit 2000

Die Moviepilot-Redaktion hat auf das letzte Vierteljahrhundert zurückgeschaut, um unter den seit dem Jahr 2000 gestarteten fantastischen Erzählungen die besten Fantasy-Serien in 2 Podcast-Folgen zu küren. Zu den Top 20 bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gehören dabei viel mehr als nur bekannte Vertreter wie Game of Thrones und Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

Die Auswahl reicht von ausgefeilten Welten bei Amazon über starke Literaturverfilmungen bis zu Fantasy-Geheimtipps. Außerdem ist die eine oder andere nostalgische Serie dabei, die ihr vielleicht schon wieder ganz vergessen habt.

