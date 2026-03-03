Der erfolgreichste Film 2025 kommt in wenigen Tagen zu Disney+: Er hat fast 1,9 Milliarden (!) eingespielt

Dieses Fantasy-Abenteuer mauserte sich mit fast 1,9 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Film des letzten Jahres und steht mittlerweile sogar in der Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Der Disney-Liebling Zoomania feiert dieses Jahr sein zehnjähriges Jubiläum, die Fortsetzung wurde dagegen erst letztes Jahr zum Kino-Hit. Und zu was für einem: 1,86 Milliarden US-Dollar konnte das tierische Fantasy-Abenteuer laut Box Office Mojo an den weltweiten Kinokassen einnehmen, was den Film gleich in mehrere Rekordlisten katapultierte. Unter anderem wurde Zoomania 2 zum erfolgreichsten Film des Jahres 2025.

Wer nicht zu den unzähligen Menschen gehörte, die den Film auf der großen Leinwand erlebt haben oder sich seit dem Kinostart auf einen Rewatch freuen, darf jetzt jubeln. Denn Zoomania 2 kommt ins Streaming-Abo zu Disney+.

Zoomania 2 kommt zu Disney+ – und zwar schon in wenigen Tagen

Wie Disney+ nun selbst verkündet hat, wird das erfolgreiche Fantasy-Abenteuer am 11. März 2026 beim Streamer im Abo eintreffen. Der Film ist am 26. November 2026 in den deutschen Kinos gestartet, somit erscheint Zoomania 2 rund dreieinhalb Monate nach Kinostart im Streaming-Abo. Als Video-on-demand lässt sich der Film dagegen schon seit mehreren Wochen kaufen oder leihen.

Zoomania 2 hat sich nicht nur den Titel als erfolgreichster Film des letzten Jahres geholt, sondern darf sich darüber hinaus als erfolgreichster Animationsfilm aus Hollywood rühmen. Darüber hinaus steht der Film mittlerweile auf Platz 9 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten und konnte sogar den Disney-Pixar-Kollegen Alles steht Kopf 2 verdrängen. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die ihr jetzt zu Hause erleben könnt.

Nick und Judy kehren in Zoomania 2 zurück: Darum geht's in der Disney-Fortsetzung

Nachdem sich Hase Judy und Fuchs Nick im ersten Zoomania-Teil entgegen aller Widersprüche einander angenähert haben, geht das ungleiche Duo nun gemeinsam bei der Polizei von Zoomania auf Streife. Dort wartet ein brandneuer Fall auf sie, denn eine mysteriöse Schlange erscheint auf der Bildfläche und stiehlt ein wertvolles Buch. Der Fall führt sie schließlich hinter die vertuschte Geschichte der Tiermetropole, hinter der ganz andere Bösewichte lauern, als anfänglich vermutet.

Im englischen Original kehrten Ginnifer Goodwin und Jason Bateman in den Stimmen von Judy und Nick zurück. Everything Everywhere All At Once-Star Ke Huy Quan stieß als Gary De'Snake als Neuzugang zum Stimmencast. In der deutschen Synchronfassung wurde die Rolle von Der Kanu des Manitu-Star Rick Kavanian gesprochen.