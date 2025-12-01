Der erfolgreichste Film aller Zeiten wurde 2021 von Avengers: Endgame entthront und kämpfte sich dann wieder auf Platz 1: Der 2,9 Milliarden-Erfolg wird noch dieses Jahr fortgesetzt

Avengers: Endgame war nicht nur der Abschluss einer ganzen Saga, sondern ist bis heute der erfolgreichste MCU-Film. Der erfolgreichste Film aller Zeiten ist aber mittlerweile wieder ein anderer.

Im Jahr 2021 fand ein Wettbewerb im Kino statt, wie wir ihn nie zuvor gesehen haben. Nicht nur wurde der bisherige erfolgreichste Film aller Zeiten vom Thron gestoßen, sondern er holte sich den Titel sogar noch im selben Jahr zurück. Damit gehört Avengers 4: Endgame wohl zu den Filmen, die den Titel für den kürzesten Zeitraum behalten haben.

Avengers 4 hat den Titel jedoch nicht kampflos aufgegeben. Immerhin wurde die Zeit, die er im Kino lief, extra verlängert. Letztlich konnte er sich gegen den alten und neuen Titelverteidiger Avatar - Aufbruch nach Pandora aber nicht durchsetzen.

Avatar konnte sich den Titel dank Re-Release und dem ausländischen Markt zurückerobern

Avatar konnte sich nach seiner Veröffentlichung beeindruckend lange im Kino halten. Laut Collider steht das Sci-Fi-Epos mit 54 Wochen auf dem 13. Platz der längsten Kinospielzeiten und konnte damit über ein ganzes Jahr auf der großen Leinwand gesehen werden. In dieser Zeit wurde Avatar zum erfolgreichsten Film aller Zeiten.

Dann wurde der Titelverteidiger von Avengers: Endgame vom Thron gestoßen. Das MCU-Finale der Infinity-Saga wurde zum erfolgreichsten Film aller Zeiten. Das wollten die Avatar-Macher James Cameron und Jon Landau nicht so einfach auf sich sitzen lassen und. Laut Variety war es vor allem China zu verdanken, dass Avatar zur Spitze zurückkehrte. Die Reaktion von Marvel war derweil bescheiden und von Respekt geprägt.

Auf X verbeugten sich die Marvel-Studios vor der Konkurrenz und gratulierten den Machern von Avatar zum Erfolg:

Gratulation an Jim Cameron, Jon Landau und alle Mitglieder der Na’vi Nation für das Zurückerobern der Box-Office-Krone! Wir lieben euch 3000.

Dass man bei Marvel so entspannt reagieren konnte, lag sicherlich auch daran, dass das MCU bis heute das erfolgreichste Franchise aller Zeiten ist und 3-Mal so viel eingespielt hat wie jeweils die nächst erfolgreichen Franchises. Das Avatar-Franchise steht dagegen bisher nur auf Platz 15, was bei bis jetzt zwei Filmen allerdings sehr beeindruckend ist. Dieses Jahr könnte das Franchise weiter aufsteigen, denn Avatar 3: Fire and Ash kommt am 17. Dezember ins Kino.

Avatar ist der einzige Film, der sich den Titel jemals zurückholen konnte

Avatar war bei weitem nicht der einzige Film, der nach Jahren wieder ins Kino zurückkehrte. Auch vorher gab es schon einige Platz-1-Filme, die wiederveröffentlicht wurden. Meist fand die Wiederveröffentlichung im Rahmen von Jubiläen oder restaurierten Versionen statt. So zum Beispiel auch bei einem anderen Film von James Cameron. Titanic wurde 2012 in 3D und später 2023 zum Jubiläum zurück in die Kinos gebracht.

Auch Krieg der Sterne oder E.T. - Der Außerirdische wurden mehrfach wieder aufgelegt. Sie alle zählten einmal als erfolgreichster Film aller Zeiten und sind bis heute absoluter Kult. Doch keiner von ihnen konnte sich den Titel je zurückerobern. Das hat einzig und allein Avatar geschafft.