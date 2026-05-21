Der erfolgreichste Film des Jahres soll eine Fortsetzung bekommen, aber Fans müssen sich bis 2029 gedulden

Nachdem die ersten beiden Teile einer aktuellen Fantasy-Reihe extrem erfolgreich an den Kinokassen liefen, war es nur eine Frage der Zeit, bis ein dritter Teil bestätigt wird. Einer der Stars äußert sich jetzt zum möglichen Starttermin.

Videospielverfilmungen scheinen derzeit ein absoluter Garant für einen Erfolg an der Kinokasse zu sein, vor allem, wenn Jack Black beteiligt ist. Im vergangenen Jahr verkörperte er Steve im enorm lukrativen Ein Minecraft Film und auch bei dem noch erfolgreicheren Der Super Mario Bros. Film verlieh er dem ikonischen Schurken Bowser seine Stimme. Dieses Jahr startete mit Der Super Mario Galaxy Film die Fortsetzung, die sogar zum erfolgreichsten Film des Jahres wurde.

Ein dritter Teil soll folgen, wie einer der stimmlichen Schauspieler jetzt andeutete.

Toad-Sprecher aus dem Fantasy-Hit Super Mario verrät mögliches Startfenster für 3. Film

Comedian Keegan-Michael Key, der Sprecher von Videospielpilz Toad in den Super Mario-Filmen, hat sich bezüglich des groben Startdatums vom dritten Teil der Nintendo-Adaptionen geäußert. In einem Interview mit ScreenRant erzählte er, dass die beiden Regisseure Aaron Horvath und Michael Jelenic einen Starttermin für 2029 planen. Somit würde wie bei den ersten beiden Teilen eine dreijährige Pause zwischen den Veröffentlichungen liegen.

Wir wollen alles richtig machen. Wir wollen, dass jedes Detail stimmt. Und Michael und Aaron, unsere Regisseure, sind mit ganzem Herzen dabei. Ich glaube, sie sind genauso begeistert von diesen Projekten wie das Publikum. Und deshalb müssen wir es richtig machen. [...] Aber das Warten wird sich lohnen […] 2029 ist besser als irgendwann, oder?

Bowser-Sprecher Jack Black hat unterdessen den Wunsch geäußert, neben Super Mario Bros. und Minecraft noch an einer weiteren Videospieladaption teilzunehmen.

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Welche Nintendo-Adaption startet als Nächstes?

Um die Wartezeit bis 2029 zu verkürzen, können sich Nintendo-Fans als Nächstes auf den The Legend of Zelda-Film freuen, der bereits am 29. April 2027 in den deutschen Kinos starten soll. Der neue Street Fighter-Realfilm kommt sogar schon am 16. Oktober dieses Jahres in die Kinos.