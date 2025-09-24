Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten geht als Serie weiter: Im neuen Trailer sorgt Es-Clown Pennywise für pures Grauen

Vor acht Jahren stellte die Stephen King-Verfilmung ES die Filmwelt auf den Kopf. Jetzt wird das Horror-Phänomen mit einer Streaming-Serie fortgesetzt, die uns die Vorgeschichte erzählt.

Es passiert nicht oft, dass ein Horror-Film mit hoher Altersfreigabe an den Kinokassen mit den größten Blockbustern des Jahres mithalten kann. Doch ES hat dieses Kunststück 2017 vollbracht und verwandelte sich in eine Leinwandsensation. Über 700 Millionen US-Dollar konnte die Neuverfilmung des gleichnamigen Stephen King-Romans einspielen.

Auch wenn die Fortsetzung ES: Kapitel 2 mit ihren rund 470 Millionen US-Dollar Einspiel nicht ganz an diesen unglaublichen Erfolg anschließen konnte, ist die Marke nach wie vor sehr wertvoll für Warner, sodass uns nun Nachschub in einer für den Qualitätssender HBO entwickelten Serie erwartet: ES: Welcome to Derry.

Pennywise kehrt zurück: Hier könnt ihr den langen Trailer zu ES: Welcome to Derry schauen

ES Welcome to Derry - S01 Trailer (deutsche UT) HD

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir diverse Einblicke in die Prequel-Serie erhalten. Jetzt könnt ihr euch zweieinhalb Minuten in der Vorgeschichte der ES-Filme verlieren, die in den 1960er Jahren angesiedelt ist und in die titelgebende Kleinstadt Derry entführt, wo auch die Originalgeschichte spielt.

Alle 27 Jahre wird Derry von einem furchteinflößenden Monster heimgesucht, das sich vorzugsweise in der Gestalt des Horror-Clowns Pennywise zu erkennen gibt. Nachdem wir diesen Zyklus in den Kinofilmen bereits in zwei verschiedenen Dekaden durchgespielt haben, folgt ein dritter Durchlauf, der uns zu den Wurzeln des Bösen führt.

Geschaffen wurde die Serie von Andy Muschietti, Barbara Muschietti und Jason Fuchs. Die Muschiettis haben bereits die ES-Filme auf die große Leinwand gebracht. Fuchs ist derweil als Drehbuchautor für Ice Age 4 – Voll verschoben und Pan bekannt. Darüber hinaus war er in der Thriller-Serie The Passage vor der Kamera zu sehen.

Apropos: In ES: Welcome to Derry dürfen wir uns vor der Kamera über die Rückkehr eines vertrauten Gruselgesichts freuen: Bill Skarsgård kehrt in seiner Paraderolle als Pennywise zurück. Weiterhin gehören Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe und Rudy Mancuso zum Cast.

Zum Weiterlesen: Hier seht ihr Pennywise von einer ungewohnten Seite

Wann startet die Horror-Serie ES: Welcome to Derry in Deutschland?

ES: Welcome to Derry geht hierzulande am 27. Oktober 2025 an den Start und wartet im Zuge seiner 1. Staffel mit acht Episoden auf. Diese werden im Wochentakt bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW veröffentlicht.