Der erfolgreichste Horror-Film aller Zeiten geht als Serie weiter: Der neue Trailer bringt das Grauen noch härter zurück

In wenigen Wochen erscheint die Es-Prequel-Serie ES: Welcome to Derry und setzt damit die erfolgreiche Horror-Verfilmung nach dem Roman von Stephen King fort. Seht hier den neuen Trailer.

Es gibt nur wenige Figuren aus der Horror-Welt, die so bekannt sind wie der Clown Pennywise. Bereits in den 90er Jahren wurde die Gestalt aus dem Bestseller-Roman von Stephen King erstmals auf der großen Leinwand von Tim Curry zum Leben erweckt. 2017 und 2019 schlüpfte Bill Skarsgård schließlich für Regisseur Andy Muschietti in das Clown-Gewand und katapultierte den neuen Erstling an die Spitze der finanziell erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten.

Jetzt geht die Geschichte als Serie weiter und springt in ES: Welcome to Derry in die Vergangenheit. Was euch darin erwartet, zeigt euch jetzt schon der offizielle Red Band Trailer.

Seht hier den neuen Red Band Trailer zu ES: Welcome to Derry:

ES: Welcome to Derry – darum geht's in der Horror-Serie

ES: Welcome to Derry ist 27 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films angesiedelt. Im Jahr 1962 wird die titelgebende Kleinstadt Derry von grausamen Vorfällen heimgesucht. Hinter ihnen steckt das pure Böse in Form von Clown Pennywise, der einmal mehr von Bill Skarsgård verkörpert wird.

Neben Skarsgård sind in der Serie aus dem Hause HBO unter anderem Jovan Adepo (Operation: Overlord), Taylour Paige (Zola), Chris Chalk (When They See Us), James Remar (Dexter), Madeleine Stowe (12 Monkeys) und Stephen Rider (Seelen) zu sehen.

Wann und wo läuft ES: Welcome to Derry?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, denn ES: Welcome to Derry startet bereits in wenigen Wochen. In den USA geht die Serie am 26. Oktober 2025 bei HBO an den Start. In Deutschland startet die Serie nur einen Tag später, also am 27. Oktober 2025. Die erste Folge ist dann im Streaming-Abo bei Sky bzw. WOW zum Abruf verfügbar. Die Staffel umfasst insgesamt acht Episoden.

Zum Einstimmen findet ihr den ersten Es-Film aktuell bei Netflix im Abo. Teil 2 steht als Kauf- oder Leihtitel bei den üblichen Video-on-Demand-Anbietern zur Verfügung.



