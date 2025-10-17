Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht als Serie weiter – und soll gleich ab Minute 1 schockieren

Wie setzt man den erfolgreichsten Horrorfilm in der Geschichte fort? Die kreativen Köpfe hinter ES: Welcome to Derry wollen das Publikum direkt in den ersten Minuten wegschocken.

In den vergangenen Jahren haben wir viele Serien gesehen, die auf Kinofilmen basieren und deren Geschichte im Streaming-Rahmen ausbauen. Eine der spannendsten Fragen gestaltete sich dabei wie folgt: Können Serien mit dem von der großen Leinwand gewohnten Niveau mithalten oder werden irgendwann Abstriche gemacht?

Bei Franchises wie Marvel und Star Wars dürfte die Antwort eindeutig sein: Überwiegend kommen die Serienableger nicht an das Produktionslevel der Filmvorbilder heran. ES: Welcome to Derry will es anders machen. Die Vorgeschichte zur extrem erfolgreichen Stephen King-Verfilmung geht gleich zu Beginn in die Vollen.

Die ES-Serie wird zum ultimativen Horror-Albtraum

In einem neuen Interview mit dem Branchenmagazin Deadline verraten Regisseur Andy Muschietti und Produzentin Barbara Muschietti spannende Details zur ES-Serie, die in wenigen Tagen ihre Premiere feiert. Bereits die ES-Filme, namentlich ES und ES Kapitel 2, haben die beiden ins Kino gebracht. Nun betreuen sie das Spin-off.

Noch bevor die Opening Credits von ES: Welcome to Derry einsetzen, soll es in der Serie eine Szene geben, die wochenlang für Albträume sorgt. Darauf angesprochen erklärt Andy Muschietti, der u.a. auch den Horrorfilm Mama gedreht hat:

Wir wollten die Messlatte in Sachen Schockwert höher legen. Es geht um eine selbst auferlegte Verpflichtung, mit einem Ereignis zu beginnen, das so schockierend ist, dass man das Publikum in eine Lage versetzt, in der nichts mehr selbstverständlich ist, in der nichts mehr sicher ist in dieser Welt.

Weiter führt er die Motivation hinter der Eröffnungsszene aus:

Man wird sofort in den Bann gezogen. Wir brauchten einen starken Anfang. Was mir an dieser Szene besonders gefällt, ist der Aufbau. Natürlich hat sie ein großes, anschauliches und schockierendes Ende, aber der Aufbau war wichtig.

Was genau in den ersten Minuten von ES: Welcome to Derry passiert, wollte er natürlich noch nicht verraten. Wie es aussieht, sind sich die kreativen Köpfe hinter dem Projekt der Stärken des Originals bewusst und versuchen, diese mit einer Steigerung auf die heimischen Bildschirme zu übertragen. Wir dürfen gespannt sein, ob es gelingt.

Horror-Rückkehr: Wann startet ES: Welcome to Derry?

ES: Welcome to Derry geht hierzulande am 27. Oktober 2025 an den Start und wartet im Zuge seiner 1. Staffel mit acht Episoden auf. Diese werden im Wochentakt bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW veröffentlicht.