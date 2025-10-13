Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht in 14 Tagen als Serie weiter

Zuletzt wurde das Stephen King-Mammutwerk Es erfolgreich als Zweiteiler fürs Kino verfilmt. Bald kommt eine Vorgeschichte in Serienform und Horror-Clown Pennywise ist natürlich auch dabei.

Nach der ersten, deutlich weniger beliebten TV-Verfilmung aus den 90ern wurde Stephen Kings Horror-Klassiker Es zuletzt zweigeteilt fürs Kino neuverfilmt. 2017 und 2019 sind die Filme von Regisseur Andy Muschietti erschienen, von denen der erste inflationsbereinigt bis heute als finanziell erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten gilt.

In zwei Wochen geht das Es-Universum in Serienform weiter, um die Vorgeschichte einer Stadt zu erzählen, die vom puren Grauen in Form des Clowns Pennywise heimgesucht wird.

Horror-Meilenstein Es geht als Serie weiter: Darum geht es in Welcome to Derry

ES: Welcome to Derry heißt die neue HBO-Serie, deren Ereignisse 27 Jahre vor der Geschichte des ersten Films spielen. 1962 wird das titelgebende Städtchen zum Ort grausamer Vorfälle, hinter denen das reine Böse steckt. Nach seinen Auftritten in den Es-Filmen ist Bill Skarsgård erneut als Pennywise zu sehen.

Schaut hier noch einen Trailer zur ES-Serie Welcome to Derry:

ES Welcome to Derry - S01 Trailer (deutsche UT) HD

Zum Cast von ES: Welcome to Derry gehören unter anderem noch Taylour Paige (Zola), Jovan Adepo (Operation: Overlord), Chris Chalk (When They See Us), James Remar (Dexter), Stephen Rider (Seelen) und Madeleine Stowe (12 Monkeys).

Wann und wo läuft ES: Welcome to Derry in Deutschland?

In den USA startet die Horrorserie am 26. Oktober 2025. Am Tag danach, also am 27. Oktober 2027, ist die erste Folge der insgesamt acht Episoden umfassenden Staffel hierzulande bei Sky bzw. WOW im Streaming-Abo verfügbar.

Falls ihr die beiden Filme bis dahin nochmal schauen wollt, dann findet ihr den ersten Es-Teil bei Netflix in der Flat. Teil 2 streamt derzeit nirgends im Abo, steht aber mit Kauf- und Leihoptionen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zur Verfügung.

