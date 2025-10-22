Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht in 3 Tagen als Serie weiter – aber Fans müssen mit hartem Dämpfer klarkommen

Ein erfolgreiches Horror-Universum wird in wenigen Tagen als Serie weitergeführt. Mit der bekanntesten Figur der Reihe sollten Fans aber nicht so schnell rechnen.

Die Stephen King-Verfilmung Es aus dem Jahr 2017 ist der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten und brannte Albtraumbilder von dunklen Abwasserkanälen und einem schauderhaften Clown mit glühend gelben Augen für immer in die Köpfe des Publikums. Nach der zweiteiligen Kinoadaption startet in wenigen Tagen die Prequel-Serie ES: Welcome to Derry.

Die Vorgeschichte entfesselt einen weiteren Zyklus des Grauens in der verdammten Kleinstadt Derry im Jahr 1962. In unserem Serien-Check zu Welcome to Derry könnt ihr schon jetzt nachlesen, ob die Blockbuster-Horrorserie voller blutgetränkter Grausamkeiten begeistert. Fans der dämonischen Gestalt Pennywise müssen aber erstmal einen Rückschlag verkraften.

Horror-Serie Welcome to Derry spannt Pennywise-Fans auf die Folter

Wer an Es denkt, denkt unweigerlich sofort an Pennywise. Egal, ob Tim Curry aus der TV-Adaption von 1990 oder Bill Skarsgård aus den jüngsten Verfilmungen von 2017 und 2019: Der unheimliche Horror-Clown ist eine Genre-Ikone und Synonym für die Geschichte aus der Feder von Stephen King. Und natürlich darf der sabbernde Harlekin mit den markanten Hasenzähnen auch in der Prequel-Serie nicht fehlen.

Bill Skarsgårds große Pennywise-Rückkehr wurde in Trailern und auf dem Poster zu Welcome to Derry im Vorfeld reichlich zelebriert. Fans sollten sich aber nicht zu früh freuen, denn der Horror-Clown wird lange Zeit überhaupt nicht zu sehen sein und erst im späteren Verlauf der ersten Staffel sein Debüt feiern. Das verriet das Kreativduo Andy und Barbara Muschietti im Gespräch mit Entertainment Weekly .

Das Seriendebüt von Pennywise soll durch das Hinauszögern mit maximaler Erwartungshaltung aufgeladen werden. Die Geschwister Muschietti ziehen dabei sogar einen Vergleich zu Steven Spielbergs Der weiße Hai, in dem das titelgebende Monster lange Zeit unter der Wasseroberfläche lauert und erst nach rund 80 Minuten in voller Gänze enthüllt wird.

Pennywise ist für ES Fluch und Segen zugleich. Aufgrund der Popularität des Charakters erwarten viele Fans eine prominente Rolle in der neuen Serie. In den Filmen als auch besonders in der Vorlage ist der Horror-Clown aber nur eine von unzähligen Gestalten des namenlosen Bösen. Co-Schöpfer und Co-Showrunner Jason Fuchs erklärt dazu:



Es ist ein Gestaltwandler und in den Filmen gab es nur begrenzt Platz, um diese Nicht-Pennywise-Manifestationen zu sehen.

Wann genau Pennywise erstmals in Welcome to Derry zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht offiziell bekannt. Kurze Ausschnitte mit dem Horror-Clown, die in den bisherigen Trailern zu sehen waren, stammen dementsprechend aus späteren Folgen der Staffel.

Wann startet ES: Welcome to Derry im Stream?

Los geht es bereits am 27. Oktober 2025 bei Sky und WOW. Die insgesamt acht Folgen werden im Wochentakt immer montags veröffentlicht. Das Staffelfinale ist somit ab dem 15. Dezember zu sehen.

Danach ist aber längst nicht Schluss. Der ambitionierte Masterplan für die Horror-Serie umfasst drei Staffeln, die jeweils einen 27-Jahre-Zyklus tiefer in die Vergangenheit Derrys eintauchen sollen. Offiziell hat HBO aber noch keine Fortsetzung in Auftrag gegeben.