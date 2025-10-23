Der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten geht in 4 Tagen als Serie weiter und viele Kritiken sind begeistert: "Überschreitet lustvoll alle Grenzen des guten Geschmacks"

In Kürze erscheint eine Serie, die den erfolgreichsten Horrorfilm überhaupt fortsetzt. Die Kritiken zum Serien-Sequel sind häufig positiv. Manche aber lassen kein gutes Haar an ihm.

Nicht jeder mag Clowns – für manche sind sie zum Lachen, für andere eine Schreckensgestalt. Das erklärt vielleicht nicht nur die Langlebigkeit von Stephen Kings Es-Franchise, in dem der Terror-Clown Pennywise seit 1986 das Städtchen Derry terrorisiert. Sondern womöglich auch die gespaltenen Kritiken zum neuen Serien-Sequel ES: Welcome to Derry, das am 27. Oktober 2025 im Stream erscheint. Während einige begeistert sind, gilt die Fortsetzung anderen als "schlechteste King-Adaption" seit langer Zeit.

Das sagen die Kritiken zur Horror-Serie Welcome to Derry

Welcome to Derry erzählt die Vorgeschichte der Filme Es und ES Kapitel 2, deren Regisseur Andy Muschietti auch die Serie konzipiert hat. Das Vertrauen in seine Horror-Qualitäten macht Sinn: Sein erster Es-Film ist der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.

Die erste Serienstaffel spielt im Jahr 1962 und damit 27 Jahre, bevor die Haupthandlung von Muschiettis Film-Adaptionen einsetzt. Auch hier treibt eine finstere Macht im pittoresken Städtchen Derry ihr Unwesen und hat es insbesondere auf die Kinder abgesehen. Vor der Kamera standen unter anderem Taylour Paige (Ma Rainey's Black Bottom) und James Remar (Django Unchained).

Schaut hier den Trailer zu Welcome to Derry:

ES Welcome to Derry - S01 Trailer (deutsche UT) HD

Bisher – und es ist noch früh für eine Prognose – sind die Reaktionen auf Welcome to Derry größtenteils positiv: 78 Prozent Kritik-Wertung bei Rotten Tomatoes sind kein schlechter Bestand. Toisto etwa nennt die Serie "eine der besten Stephen King-Adaptionen in ihren stärksten Momenten", sie "überschreitet lustvoll alle Grenzen des guten Geschmacks".

Der London Evening Standard beschreibt sie als eine "wunderschön gemachte" Serie, die gleichzeitig "ekelhaft" sei. Laut Variety handelt es sich um eine "meisterhaft konzipierte und furchteinflößende Geschichte".

Unser Serien-Check:

Demgegenüber stehen aber auch einige schlechte Kritiken: "Die schlechteste King-Adaption in vielen Monaten", nennt sie Daily Beast . RogertEbert.com schreibt, die Serie fühle sich wie ein Studio-Filmset an: Die Fassaden sähen alle gut aus, aber es gebe nichts dahinter. Und während viele den schonungslosen Horror der Serie loben, stören sich andere an einer unübersichtlichen Zahl von Figuren, denen ein tiefgehender Charakter fehlt.

Wann kommt Welcome to Derry in den Stream?

Welche Stimme unter den Kritiker:innen recht hat, kann bald jeder Fan für sich selbst entscheiden: Welcome to Derry läuft am 27. Oktober 2025 bei WOW und Sky an. Wöchentlich wird eine Episode ausgestrahlt. Die Staffel umfasst acht Folgen.