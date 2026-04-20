Der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten kommt mit neuen Szenen ins Kino zurück: Er soll auf Avengers 5 vorbereiten

Avengers-Regisseur Joe Russo enthüllt überraschende Neuigkeiten zum Re-Release von Avengers 4: Endgame. Neu gedrehte Szenen sollen eine Brücke zum kommenden Avengers 5: Doomsday schlagen.

Bereits letztes Jahre wurde bekannt gegeben, dass Avengers 4: Endgame im September 2026 ein weiteres Mal im Kino erscheinen wird, um das Gedächtnis von Marvel-Fans vor Avengers 5: Doomsday aufzufrischen. Am vergangenen Wochenende wurde nun enthüllt, dass dabei neu gedrehtes Material die Brücke zu Doomsday schlagen soll.

Avengers 4: Endgame erscheint ein weiteres Mal im Kino

Laut Deadline verkündete Avengers-Regisseur Joe Russo bei einer Live-Schalte zum Sands Film Festival im schottischen St. Andrews, dass die Neuveröffentlichung von Avengers 4 brandneues Material enthalte, das die Zuschauer:innen auf Avengers 5 vorbereiten werde. Er erkenne darin eine einzigartige Möglichkeit:

Die Tatsache, dass wir die Geschichte von Doomsday bereichern können, indem wir sie mit Endgame und diesen Figuren verknüpfen, mit denen wir jahrelang gearbeitet haben und die wir so sehr lieben, und dass wir ihre Geschichte fortsetzen: Das ist eine wirklich einzigartige Gelegenheit.

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Die ergänzten Szenen seien eine "wichtige Begleitgeschichte" und eine "Vorbereitung" auf das, was im Dezember in Avengers: Doomsday geschehe. Damit dürfte für viele Fans ein Anreiz geschaffen sein, die Erinnerungen anstatt im Stream mit einem Kinobesuch aufzufrischen. Was genau die zusätzlichen Szenen zeigen und mit wie vielen zusätzlichen Minuten zu rechnen ist, ist allerdings noch unbekannt.

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Avengers 4 war der erfolgreichste Marvel-Film aller Zeiten

Russo betont weiter, dass man nicht immer die Möglichkeit habe, einen Film neu aufzulegen – dass Endgame diese Chance bekommt, liegt wohl an dem bombastischen Einspielergebnis von 1,94 Milliarden US-Dollar, welches das Marvel-Spektakel zum zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten macht.

Der Release von Avengers: Endgame liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Am 25. September 2026 soll der Blockbuster erneut im US-Kino erscheinen, bevor Avengers: Doomsday am 16. Dezember ein weiteres zweiteiliges Finale der Reihe einläutet. Wenn ihr bis dahin nicht warten wollt, findet ihr Endgame auch im Streaming-Abo von Disney+ – allerdings noch ohne exklusives Zusatzmaterial.