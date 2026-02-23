Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten bringt sein erstes LEGO-Set und sie haben sich mit Abstand die beste Szene ausgesucht

Die Lieblingsszenen aus LEGO nachbauen zu können, gehört sicherlich zu den schönsten Aspekten der Klemmbausteine. Dies wird bald auch für einen Netflix-Mega-Hit möglich.

Ihr habt sicherlich schon erraten, um welchen Film es sich handelt. Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten war schließlich monatelang in aller Munde und auch heute sind die Songs immer wieder zu hören. Die Rede ist natürlich von KPop Demon Hunters. Und genau dafür hat LEGO eine neue Produktserie angekündigt – auf die süßeste Art, die man sich vorstellen kann.

LEGO kündigt KPop Demon Hunters-Sets über Instagram-Reel an – und es ist einfach Zucker

Die stummen Charaktere sind nicht selten das Witzigste und gleichzeitig Süßeste in Filmen. Im Fall von KPop Demon Hunters ist das definitiv Derpy, die große dämonische Katze, die mit der sechsäugigen Elster Sussie eine Nachricht an Rumi überbringt. Zugegeben, der Look der Katze kann erst einmal seltsam und gruselig wirken, doch ihr Verhalten macht sie einfach niedlich.

Ikonisch ist der erste Moment, als Derpy aus den Schatten tritt und versehentlich einen Blumentopf umwirft. Der Versuch, diesen wieder aufzustellen, hat beim Publikum viele Lachanfälle ausgelöst.

Für die Ankündigung der LEGO-Sets zu KPop Demon Hunters hat sich das Marketing-Team genau diese Szene rausgesucht. Zu sehen ist eindeutig Derpys Pfote, gebaut aus LEGO, die einen Blumentopf umschmeißt. Hier seht ihr das Reel:

Welche Sets und Figuren uns genau erwarten, ist bisher noch unbekannt. Angekündig ist lediglich, dass die Sets noch 2026 erscheinen werden. Außerdem sollen weitere Sets 2027 folgen.

Neben den Jägerinnen von Huntrx werden sicher auch die Saja Boys eigene Minifiguren bekommen. An Sets könnte man sich den Jet der Band sowie das Wohnzimmer vorstellen. Und auch eine Bühne für Auftritte wäre denkbar. Was genau uns erwarten wird, bleibt jedoch für die Ankündigung der Sets abzuwarten.