Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten hat 2 Oscars gewonnen

Den Besten Film konnte sich Netflix bei der Oscarverleihung 2026 nicht sichern. Dafür hat der Streamer mit seinem bis dato erfolgreichsten Film gleich zwei Trophäen mit nach Hause genommen.

Vor wenigen Stunden wurden die Oscars in Los Angeles verliehen, wobei wie jedes Jahr die große Frage im Raum stand: Gelingt es Netflix dieses Mal, sich in der Hauptkategorie durchzusetzen? Mit Frankenstein und Train Dreams hatte der Streamer zwei Titel am Start. Schlussendlich mussten sich beide geschlagen geben.

Während Frankenstein nur in Nebenkategorien (Bestes Produktionsdesign, Beste Kostüme und Bestes Make-up & Frisuren) abräumen konnte, ging Train Dreams komplett leer aus. Mit einem anderen Film hatte Netflix dafür eine umso höhere Trefferquote: KPop Demon Hunters schnappte sich jeden Oscar, für den er nominiert war.

Netflix gewinnt mit KPop Demon Hunters zwei Oscars

Damit ist das musikalische und actiongeladene Fantasy-Abenteuer ab sofort nicht nur offiziell der erfolgreichste Netflix-Film der Geschichte, sondern auch ein zweifacher Oscarpreisträger. KPop Demon Hunters hat mit Golden den Besten Filmsong gewonnen und darüber hinaus als Bester Animationsfilm triumphiert.

Gegen Golden konkurriert haben:

Und für den Besten Animationsfilm nominiert waren außerdem:

Nicht nur Netflix darf sich geehrt fühlen: Auch für das Produktionsteam von Sony Pictures Animation, das uns bereits die brillanten Spider-Verse-Filme geschenkt hat, ist die doppelte Auszeichnung von KPop Demon Hunters ein Ritterschlag. Über ein Dreivierteljahr nach dem Start nimmt die Huntrix-Erfolgsgeschichte kein Ende.

KPop Demon Hunters 2 befindet sich bereits auf dem Weg

Nachdem KPop Demon Hunters jeden erdenkbaren Rekord bei Netflix gebrochen hat, soll in Zukunft weiter in die Marke investiert werden. Erst vor wenigen Tagen berichteten wir, dass Netflix die Arbeit an einer Fortsetzung offiziell gemacht hat. KPop Demon Hunters 2 kommt definitiv. Vermutlich müssen wir aber noch einige Zeit warten.

Zum Weiterlesen: Was KPop Demon Hunters wirklich für Netflix bedeutet

Ein konkreter Start steht bislang nicht fest. Ausgehend von vorherigen Berichten wäre die Veröffentlichung von Teil 2 frühestens 2029 realistisch. Nicht zuletzt hatte weder Sony noch Netflix damit gerechnet, dass der erste Film so durch die Decke geht. Die Produktion muss jetzt ganz von vorne beim Ausbau des Franchise anfangen.