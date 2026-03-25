Der erste Film-Trailer in der Geschichte, der 1 Milliarde Aufrufe hat: Gerade wurde der Rekord gebrochen

Der nächste Spider-Man-Film mit Tom Holland wird unglaublich heiß erwartet. Anders lässt sich nicht erklären, dass der erste Trailer zu Teil 4 einen neuen Rekord in der Filmgeschichte aufgestellt hat.

Der Hype ist mehr als real für Spider-Man: Brand New Day. Teil 4 der Superhelden-Reihe mit Tom Holland als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft startet Ende Juli. Um die Vorfreude anzuheizen, wurde vor kurzem der erste offizielle Trailer zu dem Marvel-Blockbuster veröffentlicht. Jetzt hat die Vorschau einen Rekord aufgestellt, der noch keinem Film in der Geschichte gelungen ist.

Erster Spider-Man 4-Trailer wurde 1 Milliarde Mal aufgerufen

Wie Variety berichtet, hat der erste lange Trailer zu Spider-Man: Brand New Day jetzt über 1 Milliarde Aufrufe erzielt. Damit ist er der erste Film überhaupt, dem diese gewaltige Zahl gelungen ist. Die Daten stammen von dem englischen Marktforschungsinstitut WaveMetrix, das die Aufrufzahlen für die Spidey-Vorschau ausgewertet hat. Schon nach den ersten 24 Stunden war der Trailer zu dem Marvel-Film mit 718,6 Millionen Aufrufen der erfolgreichste Trailer-Launch aller Zeiten.

Schaut hier den Spider-Man 4-Trailer auf Deutsch:

Spider-Man: Brand New Day - Trailer (Deutsch) HD

Neben der Vorschau wurde auch die offizielle Synopsis zu Spider-Man: Brand New Day veröffentlicht, in dem es zu einem Zeitsprung kommt. Ihr könnt euch die längere Handlungsbeschreibung hier durchlesen:

Vier Jahre sind seit den Ereignissen von No Way Home vergangen. Peter ist nun erwachsen und lebt für sich allein, nachdem er sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, ausgelöscht hat. Er bekämpft Verbrechen in einem New York, das ihn und seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ganz dem Schutz seiner Stadt: Spider-Man in Vollzeit.

Doch mit den steigenden Anforderungen löst der Druck eine überraschende körperliche Veränderung aus, die seine Existenz bedroht – gerade als eine seltsame neue Art von Verbrechen eine der mächtigsten Bedrohungen hervorbringt, denen er je gegenüberstand.

Der vierte Spider-Man-Teil mit Tom Holland wird bekannte MCU-Figuren wie Bruce Banner (Mark Ruffalo) und den Punisher (Jon Bernthal) zurückbringen. Viele Theorien ranken sich aber vor allem um die mysteriöse neue Figur von Stranger Things-Star Sadie Sink. Mutmaßlich könnte sie die mächtige X-Men-Mutantin Jean Grey spielen.

Wann startet Spider-Man: Brand New Day im Kino?

Superhelden-Fans müssen sich nur noch ein paar Monate gedulden. Der vierte Spider-Man-Film startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos.