Der erste große Sci-Fi-Film des Jahres startet schon in 3 Tagen

Diesen Donnerstag startet die Fortsetzung eines apokalyptischen Sci-Fi-Katastrophenfilms von 2020 im Kino. Im Sequel muss Gerard Butler ein zerstörtes Europa durchqueren.

Vor fünf Jahren ist mit Greenland ein Sci-Fi-Katastrophenfilm erschienen, der aufgrund der damaligen Pandemie womöglich weniger Aufmerksamkeit bekommen hat, als ihm sonst zuteil geworden wäre. Trotzdem wurde bereits 2021 eine offizielle Fortsetzung angekündigt, die nun endlich ins Kino kommt.

Greenland 2 setzt nach dem verheerenden Kometeneinschlag des Vorgängers erneut auf die Starpower von Hauptdarsteller und Action-Liebling Gerard Butler (Olympus Has Fallen), der sich diesmal einen Weg durch das zerstörte Europa bahnen muss.

Sci-Fi-Katastrophenfilm mit Gerard Butler geht weiter: Darum geht es in Greenland 2

Im Sequel, das erneut von Regisseur Ric Roman Waugh (Snitch – Ein riskanter Deal) inszeniert wurde, sind fünf Jahre vergangen. John (Butler), Allison (Morena Baccarin) und Nathan (Roman Griffin Davis) konnten erfolgreich in den Bunker in Grönland fliehen und gehören zu den wenigen Überlebenden der Katastrophe.

Da Luft und Wasser in Grönland jedoch verseucht sind und Strahlungsstürme über der Oberfläche wüten, muss eine neue Schutzunterkunft geborgen werden. Angeblich soll ein gigantischer Krater in Südfrankreich Sicherheit bieten. Auf dem Weg dorthin sind John und seine Familie erneut extremen Gefahren ausgesetzt.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Greenland 2:

Greenland 2 - Trailer (Deutsch) HD

Wann startet Greenland 2 genau im Kino?

Der Sci-Fi-Blockbuster mit Gerard Butler läuft ab dem 8. Januar 2026 in den deutschen Kinos. Bei uns erfahrt ihr auch noch, welche Filme neben Greenland 2 zu den heiß erwarteten 2026 zählen. Dieses Jahr starten unter anderem Christopher Nolans neues Epos Die Odyssee, das Sci-Fi-Drama Der Astronaut - Project Hail Mary mit Ryan Gosling und das Marvel-Mega-Spektakel Avengers 5: Doomsday.

Falls ihr ansonsten Greenland nachholen oder mal wieder schauen wollt, braucht ihr nur ein Amazon Prime-Abo. Hier streamt der erste Teil zurzeit in der Flatrate.