Der erste lange Trailer zu Bridgerton, Staffel 4: Netflix beschert uns zu Weihnachten den bisher besten Einblick

Netflix' Weihnachtsgeschenk kommt dieses Jahr in Gestalt des langen Trailers zur 4. Bridgerton-Staffel, worin Maskenbälle und Standesunterschiede eine ganz große Liebe versprechen.

In einem Monat ist es so weit und Netflix' Erfolgsserie Bridgerton kehrt mit Staffel 4 in den Stream zurück. Pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag legt der Streaming-Dienst deshalb noch ein weiteres Geschenk unter euren Vorfreudebaum und veröffentlicht den ersten langen Trailer der Serie.

Schaut hier den neuen Trailer zur 4. Staffel von Bridgerton:

Staffel 4 von Bridgerton kommt als maskierte Liebesgeschichte zu Netflix

Anderthalb Jahren nach dem Ende von Staffel 3 feiert Netflix ein Wiedersehen mit seiner erfolgreichsten Romantikserie. Nachdem wir zunächst mit Video-Einblicken hinter den Kulissen angefüttert worden waren und uns im Oktober bereits ein kürzerer Teaser-Trailer den Start der Bridgerton-Rückkehr von Staffel 4 bekanntgab, hat das Warten für Romantik-Fans nun (fast) ein Ende. Der erste lange Trailer schwört uns voller Liebe auf den Endspurt ein.

Diesmal rückt Benedict Bridgerton (Luke Thompson) aus der achtköpfigen Geschwisterschar in den Fokus der Geschichte. Nachdem Daphne, Anthony und Colin sowie Francesca in den ersten drei Staffeln bereits unter die Haube gekommen sind, denkt der zweitälteste Bruder in Staffel 4 aber gar nicht daran, das Junggesellendasein aufzugeben. Zumindest nicht, bis er auf einem von seiner Familie ausgerichteten Maskenball die mysteriöse Dame in Silber (Yerin Ha) trifft, die nicht tanzen kann.

Was Benedict nach dieser Cinderella-Begegnung nicht ahnt: Bei der Maskierten, deren Handschuh zurückbleibt, handelt es sich um Sophie Beak, die bei Tag als Dienstbotin im Haus ihrer Stiefmutter (Harry Potter-Star Katie Leung) arbeitet. So prallen im privilegierten Benedict und der bodenständigen Sophie zwei Weltsichten aufeinander und erschaffen eine Liebesgeschichte zwischen "Fantasie-Welt und harscher Realität" , wie Showrunnerin Jess Brownell es zusammenfasst.

Alles, was wir zu Staffel 4 von Bridgerton wissen, verspricht jetzt schon einen äußerst romantischen Start ins neue Netflix-Jahr.

Wann kommt die 4. Staffel Bridgerton zu Netflix?

Bridgerton kehrt als eine der ersten fortgesetzten Netflix-Staffeln 2026 zurück. Am 29. Januar 2026 startet Teil 1 (mit Folge 1 bis 4), am 26. Februar 2026 folgt dann Teil 2 der Staffel (mit Folge 5 bis 8). Der Staffel 5-Dreh soll schon im Frühjahr 2026 beginnen, wodurch die Serie bereit 2027 zurückkehren könnte. Insgesamt sind bei anhaltendem Erfolg acht Staffeln Bridgerton geplant.

