Der erste Netflix-Trailer zur 2. Staffel von Avatar ist da: Die Serie hat jetzt das gleiche Problem wie Stranger Things

Netflix' große Fantasy-Serie Avatar: Der Herr der Elemente meldet sich mit einem ersten kurzen Trailer für Staffel 2 zurück und enthüllt darin nicht nur den wichtigsten Neuzugang, sondern auch eine Gemeinsamkeit mit Stranger Things.

2024 legte die Netflix-Serie Avatar: Der Herr der Elemente die berühmte Avatar-Zeichentrickserie als Live-Action-Version neu auf. Nun meldet das Fantasy-Abenteuer sich mit einem ersten Teaser zu Staffel 2 zurück. Aber die Rückkehr, die endlich einen heiß erwarteten Fanliebling einführt, hat unübersehbar dasselbe "Problem" wie Stranger Things.



Schaut hier den Teaser Trailer zu Netflix' 2. Staffel von Avatar: Herr der Elemente

Avatar: Der Herr der Elemente - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fantasy-Rückkehr von Avatar bei Netflix: Staffel 2 holt Erdbändigerin Toph in Aangs Team

Wir erinnern uns: Staffel 1 spielte in einer Fantasy-Welt, in der manche Menschen eines der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde oder Luft kontrollieren können. Die Feuernation hatte die Herrschaft jedoch an sich gerissen. In dieser Zeit fanden die Geschwister Katara (Kiawentiio) und Sokka (Ian Ousley) einen Jungen im Eis. Aang (Gordon Cormier) stellte sich als der 100 Jahre verschollene Avatar heraus, der als Einziger lernen konnte, alle vier Elemente auf einmal zu bändigen und damit dem tyrannischen Feuerlord und dessen ihn jagenden Sohn Prinz Zuko (Dallas Liu) etwas entgegenzusetzen.

Staffel 2 kehrt jetzt nach der Schlacht der Wassernation zurück, um den Fantasy-Kampf fortzusetzen. Bereits das erste Produktionsvideo kündigte die junge, aber mächtige Toph Beifong an, die als blinde Erdbändigerin bereits in der Zeichentrickserie ab Staffel 2 die Herzen der Fans eroberte. Sie wird von Miya Cech gespielt, der nun die Aufgabe zufällt, Avatar Aang nach dem Luft- und Wasserbändigen auch die Kunst der Erdkontrolle beizubringen. Zukos Blitze schleudernde Schwester Azula (Elizabeth Yu) ist allerdings keine zu unterschätzende Gegnerin.

Bereits das erste Poster zu Staffel 2 enthüllte aber zugleich etwas, das schon bei der Netflix-Serie Stranger Things für reichlich Spott sorgte: Die Avatar-Jungstars sind deutlich gealtert. Und zwar deutlich mehr als in der animierten Vorlage. Besonders Gordon Cormier ist als junger Aang in den letzten zwei Jahren zum Jugendlichen aufgeschossen. Wenn das so weitergeht, hat er bald das Alter des bärtigen, erwachsenen Aang erreicht, der nächstes Jahr die erste Zeichentrick-Fortsetzung der ursprünglichen Serie im Kino anführen wird.

Netflix ist sich des Wettlaufs gegen die Zeit natürlich sehr wohl bewusst, wenn es um einen schnell erwachsen werdenden Cast geht. Entsprechend ist sogar Staffel 3 schon abgedreht. Der Grund für die zweijährige Wartezeit auf Staffel 2 besteht größtenteils darin, dass eine großangelegte Fantasy-Serie wie Avatar natürlich viele visuelle Spezialeffekte braucht. Diese CGI-Arbeit erfordert eine entsprechend lange Postproduktion.

Wann startet Avatar: Herr der Elemente bei Netflix in Staffel 2?

Genau wie bei der in drei Staffeln veröffentlichten Zeichentrickserie Avatar: Herr der Elemente ist also zumindest auch Netflix' Fantasy-Remake eine 3. Staffel sicher, um die Vorlage gebührend abzuschließen. Wann genau die 2. Staffel starten wird, hat Netflix noch nicht bekanntgegeben. Wie Poster und Teaser-Trailer uns zeigen, ist uns eine Rückkehr im Jahr 2026 aber sicher. Vielleicht ja schon, exakt zwei Jahre nach der ersten Live-Action-Staffel, im Februar?

