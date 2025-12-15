Der erste Skandalfilm aus Deutschland war so kontrovers, dass die Polizei deswegen die Zensur einführte

Kunst- und Meinungsfreiheit werden seit jeher kritisch beäugt. Das Mittel zur Kontrolle ist die Zensur, die für Filme durch einen einzelnen Film ausgelöst wurde.

Schon allein die Existenz des bewegten Bildes war von Anfang an ein kontroverses Thema, wurden Filme zunächst als kulturell minderwertig betrachtet. Einige Kritiker sahen in Filmen sogar eine Gefahr für Anstand und Moral. Die künstlerische Anerkennung mussten sich Filmemacher:innen über Jahre hinweg hart erkämpfen.

Kirchen, Gesetzeshüter und sogar Ärzte und Eltern sahen eine große Gefahr in der Filmkunst und bauschten einige Werke zu gewaltigen Skandalen auf. Einer dieser Filme erschien 1905 und führte zur Einführung der Zensur der gesamten Kunstgattung.

Der erste Skandalfilm Deutschlands war eine 5-minütige Dokumentation

Unter dem sperrigen Titel Die Flucht und Verfolgung des Raubmörders Rudolf Henning über die Dächer von Berlin (via IMDb ) wurde eine Dokumentation veröffentlicht, die genau das zeigt, was der Titel verspricht. Der Film basiert auf der spektakulären Flucht von Rudolf Henning im Jahr 1905, die für Schlagzeilen sorgte. Für die Berliner Polizei war das Werk, das im selben Jahr erschien, ein gewaltiger Skandal.

In seinem Buch Skandalfilme. Cineastische Aufreger gestern und heute beschreibt der Autor Stefan Volk, wie der Film die Zensur in Deutschland auslöste. Der Kurzfilm war nur eine von mehreren Produktionen, die das Versagen der Berliner Polizei bei der Verfolgung offen zeigten. Dabei ist genau dieser Film bis heute der bekannteste Vertreter. Das liegt unter anderem daran, dass sich das Berliner Polizeipräsidium nach der Veröffentlichung zu einer Reaktion verpflichtet fühlte.

Henning wurde 1906 endlich verhaftet und am 13. April desselben Jahres verfügte das Präsidium über ein Vorführungsverbot den Film und alle ähnlichen Machwerke. Das Verbot wurde mit der Verunglimpfung der Polizei begründet. Außerdem handelte es sich bei der Jagd nach Henning um ein schwebendes Verfahren, als der Film veröffentlicht wurde. Das Verbot wurde nur wenige Tage danach wieder aufgehoben, doch schon im Folgemonat wurde eine Vorzensur eingeführt.

Die Vorzensur verpflichtete Kinobetreiber, ihr Programm vorab beim Berliner Polizeipräsidium einzureichen. Dieses entschied nach eigener Sichtung, ob die Filme freigegeben oder verboten wurden. Der Erlass zog deutschlandweit viele Nachahmer nach sich und führte in der Folge zu einer zunehmend vereinheitlichten Filmzensur.

Skandale führten zu größerem Erfolg, Regime zu stärkerer Zensur

Durch die Zensur verschwanden die Skandalfilme jedoch nicht. Im Gegenteil, einige Filmschaffende nutzten genau diese Skandale, um ihre eigenen Filme ins Gespräch zu bringen. Die Medienorganisation Deutsche Welle hat hierzu einen Artikel über Skandalfilme in der deutschen Geschichte veröffentlicht.

Demnach führten gerade Verbotsversuche dazu, dass Skandalfilme bekannter wurden. Solche Filme werfen immer wieder Diskussionen über Kunstfreiheit auf, aber regen auch Debatten über gesellschaftsrelevante Themen an. Das dürfte auch einer der vielen Gründe sein, weshalb in strengen Regimes wie der nationalsozialistischen Diktatur oder der DDR nichts von Skandalfilmen zu hören war.

Dabei könnte man zum Schluss gelangen, dass Skandale und Skandalfilme die Gesellschaft dazu anregen können, sich weiterzuentwickeln und zu reflektieren. Gleichzeitig wirft das die Frage auf, wie eine Gesellschaft gestaltet wäre, wenn kein Film überhaupt noch einen Skandal hervorrufen würde. Das ist allerdings Inhalt einer anderen Diskussion.