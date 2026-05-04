Der erste Star Wars-Film seit 7 Jahren: Wie gut ist The Mandalorian and Grogu wirklich?

Mit The Mandalorian and Grogu kehrt Star Wars nach einer siebenjährigen Pause ins Kino zurück. Wie gut das Comeback der Sternensaga geworden ist, erfahrt ihr in unserem spoilerfreien Film-Check.

Star Wars ist der Inbegriff des Blockbuster-Kinos. Als George Lucas vor fast fünf Dekaden seinen Krieg der Sterne auf die große Leinwand brachte, reihten sich die Menschen um Häuserblöcke in der Hoffnung, ein Ticket für das Weltraummärchen zu ergattern. Zuletzt tat sich Star Wars jedoch erstaunlich schwer, überhaupt einen Film ins Kino zu bringen, und verwandelte sich stattdessen in ein Serienfranchise bei Disney+.

Jetzt markiert ausgerechnet der Film die Rückkehr in die Lichtspielhäuser, der auf dem Auslöser des Streaming-Booms basiert: The Mandalorian and Grogu schließt an die drei Staffeln von The Mandalorian an, die zwischen 2019 und 2023 mit jeweils acht Episoden veröffentlicht wurden und dank Baby Yoda zum popkulturellen Phänomen avancierten. Doch reicht eine Puppe aus, um Star Wars im Kino wiederzubeleben?

The Mandalorian bringt Star Wars als Muppet-Show zurück

Um die Zugkraft des kleinen Rackers wissen die Verantwortlichen der Saga auf alle Fälle bestens Bescheid. Nicht nur hat Grogu eine Beförderung in den Titel erhalten. Er ist auch das Gesicht des Marketings – mehr noch als Hollywood-Star Pedro Pascal. Denn der von ihm verkörperte Mandalorianer Din Djarin verbirgt sein Gesicht die meiste Zeit unter einem Helm und wird von Lateef Crowder und Brendan Wayne gedoubelt.

Grogu – vom Intert liebevoll Baby Yoda getauft – ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um die manigfaltigen Kreaturen in The Mandalorian and Grogu geht. Genau genommen haben wir es mit dem ersten Star Wars-Film zu tun, der beinahe komplett auf menschliche Figuren verzichtet. Alien-Königin Sigourney Weaver ist eine der wenigen Ausnahmen. Als Colonel Ward gibt sie Mando und Grogu Instruktionen.

Sobald die beiden im Auftrag der Neuen Republik mit ihrem Raumschiff, der Razor Crest, in die Weiten des Weltraums aufbrechen, um verbliebene Kriegsherren des gefallenen Imperiums zu jagen, verwandelt sich der Film in die Muppet-Show des Star Wars-Universums – umgesetzt mit einer Mischung aus traditionellen, handgemachten Effekten und den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten des digitalen Filmemachens.

Regisseur Jon Favreau, seines Zeichens Schöpfer und Showrunner der Serie, ernennt kurzerhand einen schleimigen Riesenwurm zur dritten Hauptfigur: Rotta the Hutt. Der Sohn von Jabba the Hutt, den eingefleischte Fans als Baby aus dem Animationsfilm The Clone Wars kennen, ist inzwischen erwachsen geworden und kämpft als Gladiator auf dem Planeten Shakari in einer Arena gegen eklige Bestien um sein Leben.

Lockte The Mandalorian and Grogu eben noch mit der Niedlichkeit seines kleinen grünen Helden, purzeln plötzlich die unheimlichsten Geschöpfe der weit entfernten Galaxis durchs Bild, als würde sich Favreau vor Stop-Motion-Legende Ray Harryhausen mit all seinen Monstern verbeugen, ehe er die Flucht von Rotta the Hutt ähnlich wie King Kongs Ausbruch in den Straßen von New York als einen Action-Höhepunkt inszeniert.

Ein enttäuschender Star Wars-Film ohne Gefühl für Bilder

Anstelle von New York hat Favreau die Welt von Shakari mehr nach dem Chicago der Prohibitionzeit und den stylishen Cyberpunk-Kulissen von Blade Runner modelliert. Auch darüber hinaus liegen die Referenzen auf der Hand: Das Hitzeflimmern von Top Gun strömt durch den Vorspann des Films, während wir uns später nach dem Vorbild von Apocalypse Now ins Herz der Finsternis von Nal Hutta begeben.

Dort beschwört Favreau weitere Ungeheuer an finsteren Orten, etwa eine gigantische Schlange, die sogar einen Rancor verschlingen könnte und in einem Verließ haust, gegen das die Müllpresse des Todessterns wie ein Kinderspielplatz wirkt – jedoch nur auf den ersten Blick. Schnell entpuppt sich The Mandalorian and Grogu als Film aalglatter Oberflächen ohne den Hauch einer Bildtextur, die sich ins Gedächtnis brennt.

So spannend die vielen Elemente sind, die Favreau in seinem ersten abendfüllenden Star Wars-Abenteuer auspackt: Die Zusammenführung lässt jegliche Anzeichen einer filmischen Vision vermissen und versinkt in freudlos-matschigen Schichten aus Braun-, Grün- und Grautönen. Keine Farben, Konturen und Kontraste. Kein Gespür für Räume und Figuren. Nur das vage Gefühl einer einst stilprägenden Ästhetik.

Obwohl Favreau der größte Regie-Tech-Pionier seit Lucas ist, der bei einem Star Wars-Projekt die kreativen Zügel in Händen hält, gelingt es ihm mit all seinen Werkzeugen kaum, ein bleibendes Bild zu schaffen oder einen Film zu inszenieren, der sich durch Bewegung definiert. The Mandalorian and Grogu besitzt keinen Rhythmus. Nicht einmal dann, wenn Komponist Ludwig Göransson unmissverständlich den Takt vorgibt.

Schon bei The Mandalorian hat Göransson unerschrocken die vertrauten Klangwelten der Saga aufgebrochen. Beim Kinofilm geht er einen Schritt weiter und lehnt sich verstärkt in pulsierende Synth-Sounds. Die visuelle Gleichgültigkeit kann er aber nicht beflügeln. Der Film schleppt sich von Station zu Station einer Geschichte ohne Gewicht und Momentum – und letzten Endes auch ohne die behauptete Weirdness.

Noch nie fühlte sich das Star Wars-Universum so leer an

Irgendwo hier versteckt sich ein wundervolles Creature-Feature, das sich auf Augenhöhe mit der genialen zweiten Episode der Serie befindet, in der wir eine halbe Stunde lang dem Kauderwelsch der Jawas lauschen. Selten konnte sich Star Wars so pur in seinen Eigenheiten entfalten, völlig befreit von der mitunter erdrückenden Franchise-Mythologie, die The Mandalorian in der dritten Staffel zum Verhängnis wurde.

Der Sprung auf die Leinwand verzichtet überwiegend auf Deep-Cuts. Selbst wenn ein Kopfgeldjäger wie Embo aus der The Clone Wars-Serie in Erscheinung tritt, ist die Figur dermaßen lose im Geschehen verortet, dass man ohne konkretes Vorwissen nicht einmal auf die Idee kommen würde, dass sich hinter dem Auftritt mehr verbirgt. Favreau schiebt drei Staffeln Story-Ballast für den größtmöglichen Freiraum beiseite.

Nach dem Abschluss der Skywalker-Saga eigentlich ein willkommener Gedanke: Ein Star Wars-Film, der sich nicht erklären muss, sondern einfach seinen Gremlins-Wahnsinn entfesseln kann. Leider fühlt sich The Mandalorian and Grogu mehr wie einer der Narnia-Filme an, bei denen ab einem bestimmten Punkt nur noch sprechende CGI-Tiere die dünne Handlung durchbuchstabieren und man trotzdem den Überblick verliert.

Nach dem niedrigschwelligen Einstieg hat Favreau keine Idee, wie er den frisch freigeschaufelten Freiraum nutzen soll, sodass Dinge pausenlos auf uns einprasseln, um die große Leere zu kaschieren. X-Wings vor glühenden Sonnenuntergängen und das nächste Ungetüm, das seinen Weg in die Arena findet, die nur ein blasser Schatten des fulminanten Spektakels im Finale von Angriff der Klonkrieger ist.

Bei Lucas verfügte der Ort der Todesspiele über eine markante Architektur, klar definierte Farben und eine unverkennbare Geräuschkulisse aus Tierkreischen und dem Poltern der Menge. Entgegen des massiven Einsatzes von Computereffekten spürt man, wie der Boden unter den Füßen bebt. Favreau verirrt sich dagegen in eine austauschbare Umgebung, die auch aus Thor: Tag der Entscheidung stammen könnte.

Kurz vor dem Ende doch ein Hauch von Star Wars-Magie

Erst im Dschungel von Nal Hutta findet The Mandalorian and Grogu für einen kostbaren Moment zu sich und fängt zum ersten Mal an, in Bildern zu erzählen. Es ist eine Sequenz aus mehreren ruhigen Szenen, die um Grogu herum konstruiert sind – allerdings nicht als Meme-Steilvorlage. Vielmehr kommt die Figur wie ein Stummfilmprotagonist zum Einsatz. Jede noch so kleine Regung erhält große Aufmerksamkeit.

Zwischen Ästen, Stämmen und jeder Menge Schlamm entfaltet sich ein Stück Star Wars-Magie, bevor der Film wieder in den Autopilot schaltet und die üblichen Platzhalter für vertraute Star Wars-Fragen nach Familie und Zugehörigkeit abspult. Die meiste Zeit ist The Mandalorian and Grogu damit beschäftigt, die emotionalen Story-Beats der ersten Staffel einem Soft-Remake im IMAX-Format zu unterziehen.

Ein anderer Augenblick, der in Erinnerung bleibt, ist Grogu, der auf Rottas Bauch liegt, während der mächtige Hutt tief ein- und ausatmet, als hätte sich Jon Favreau neben Ray Harryhausens Monstern auch die Fabelwesen von Hayao Miyazaki angeschaut – allen voran der zärtliche Gigant Totoro. So unschuldig, so verletzlich. Leider erklärt Jeremy Allen White gleich dreimal mit verzerrter Stimme, was seinen Rotta bedrückt.

The Mandalorian and Grogu fehlt die erzählerische Eleganz in Bild und Wort, um als Plädoyer für Außenseiter und missverstandene Kreaturen zu überzeugen. Was bleibt, ist ein Film, der eine riesige Bandbreite an Effekten und Masken bemüht, jedoch zu keiner Sekunde die Schärfe und Wucht der vorherigen Star Wars-Blockbuster besitzt. Im Geiste eher der heimliche dritte Teil der Ewok-Fernsehfilme aus den 1980ern.

Kein Wunder, dass sich die Anzellaner mit ihren gemurmelten Situationsanalysen als die größten Szenendiebe erweisen. Wie die Space-Teddys und die zuvor erwähnten Jawas zieht die animatronische Chaos-Truppe ihr eigenes Ding durch und crasht die Handlung mit einer verpeilter Sidequest und Sketch-Einlagen. Zum vollständig dadaistischen Kreaturen-Potpourri fehlt aber – wie bei vielem anderen – der Mut.

The Mandalorian and Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos.