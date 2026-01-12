Der erste Trailer zu Spider-Man 4 ist da: Extrem beliebte Marvel-Figur kämpft gegen Tom Hollands Peter Parker

Spider-Man: Brand New Day ist vollgepackt mit bekannten MCU-Charakteren. Doch das größte Problem von Peter Parker ist laut Trailer eine eigenartige Transformation.

Endlich ist uns der offizielle Trailer zu Spider-Man: Brand New Day ins Netz gegangen. Nachdem die Vorschau schon vor geraumer Zeit geleakt worden war, kann man sie jetzt ganz offiziell ansehen. Doch Superheld Peter Parker (Tom Holland) ist nur eine von vielen Marvel-Figuren, die sich hier tummeln – unter ihnen auch ein beliebter Antiheld. Rätsel gibt nach wie vor die brandneue Rolle von Stranger Things-Star Sadie Sink auf.

Hier der Trailer zu Spider-Man 4:

Spider-Man: Brand New Day - Trailer (Deutsch) HD

Regie führte erstmals Destin Daniel Cretton, der im Rahmen von Brand New Day seinen Kollegen Jon Watts ablöste. Der hatte die ersten drei Tom Holland-Filme Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home inszeniert. Der aktuelle Titel stammt von einem Spidey-Comic, der 2008 erschien.

Was uns der Spider-Man 4-Trailer über Brand New Day verrät

Die Spider-Man 4-Vorschau bestätigt allerlei Bösewichte, mit denen sich Spider-Man in seinem neuen Abenteuer herumschlagen muss: die roten Ninjas der geheimnisvollen Organisation Die Hand zum Beispiel sowie die Superschurken Scorpion (Michael Mando) und Tombstone (Marvin 'Krondon' Jones III). Peter Parker scheint aber ein viel größeres Problem damit zu haben, dass sein Körper sich einer Spinnen-Transformation unterzieht, die ihn in etwas oder jemand komplett neues verwandeln könnte.

Doch wen spielt Sadie Sink? Aktuell scheint eine Fantheorie zur Identität von Sinks Marvel-Figur den Diskurs zu dominieren: Die meisten halten sie für Jean Grey von den X-Men, was auch erklären würde, warum sie zusätzlich im Cast von Avengers 6: Secret Wars aufgeführt ist, wo auch der Rest der Mutantentruppe zugegen sein soll. Die anderen halten sie für eine Figur aus einem anderen Universum oder eine Schurkin mit Gedankenlesekräften.

Zum Glück ist Peter bei all den Schurken nicht auf sich allein gestellt. Tatkräftige Unterstützung erhält er vier Jahre nach den Ereignissen aus No Way Home von Bruce Banner aka Hulk (Mark Ruffalo). Darüber hinaus sind Zendaya und Jacob Batalon erneut als MJ und Ned im Cast, sodass durchaus Hoffnung besteht, dass die beiden sich irgendwann wieder an Peter und Spider-Man erinnern werden. Außerdem lässt sich Matt Murdock aka Daredevil (Charlie Cox) blicken.

Einer der größten Marvel-Fan-Lieblinge, Frank Castle aka Punisher (Jon Bernthal), scheint zumindest fürs erste aber gegen Peter zu kämpfen – immerhin fährt er ihn im Trailer mit seinem Truck glatt über den Haufen.

Noch mehr MCU:

Wann kommt Spider-Man: Brand New Day ins Kino?

In Deutschland schwingt sich Spider-Man mit seinem neuen Film Brand New Day am 30. Juli dieses Jahres in die Lichtspielhäuser. Danach geht es im Marvel Cinematic Universe mit Avengers 5: Doomsday (Filmstart: 16. Dezember 2026) und Avengers 6: Secret Wars (15. Dezember 2027) weiter.