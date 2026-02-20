Der erste Trailer zu Toy Story 5 ist da: Woody und Buzz bekommen Konkurrenz von einem Tablet

Toy Story 5 hat endlich einen ersten Trailer bekommen. Woody, Buzz und der Rest der alten Truppe müssen sich in diesem Film der Konkurrenz eines Tablets stellen.

Ohne Zweifel ist Pixars Toy Story bis heute eine der ikonischsten Animationsreihen aller Zeiten. Nicht nur ist der erste Teil der erste computeranimierte Film in Spielfilmlänge, sondern auch alle Fortsetzungen erfreuten sich bislang einer enormen Beliebtheit. Besonders herausstechen tut hier der Kritiker- und Publikumsliebling Toy Story 3. Vor einigen Monaten wurde nun vollkommen überraschend Toy Story 5 angekündigt, der jetzt auch einen ersten Trailer bekommen hat.

Seht hier den Trailer zu Toy Story 5:

Toy Story 5 - Trailer (English) HD

Toy Story 5 erzählt von dem Konflikt zwischen Spielzeug und moderner Technik

In Toy Story 5 bekommen wir wieder die ganze alte Spielzeug-Truppe zu sehen, die sich mittlerweile im Besitz von Andys kleiner Freundin Bonnie befindet. Unter der Leitung von Jessie bemühen sich die Spielzeuge sehr, Freunde für Bonnie zu finden. Diesem Prozess wird durch Bonnies neues Tablet jedoch ein jähes Ende gesetzt und ein Kampf der Spielzeuge gegen die moderne Technologie, angeführt von Buzz und Woody, beginnt.

Inszeniert wird dieser fünfte Teil von Andrew Stanton, der bereits die Drehbücher zu Toy Story 1, 2 und 4 verfasste, und McKenna Harris, die bislang bei Disney und Pixar als Storyboard-Artist (u.a. für Luca) tätig war. Im Original kehren die altbekannten Stimmen rund um Tom Hanks und Tim Allen wieder zurück. Greta Lee (Past Lives, Tron: Ares) ist als Sprecherin von dem Tablet Lilypad ein namhafter Neuzugang.

Wann und wo kann man Toy Story 5 sehen?

Allzu lange müssen sich Fans der Reihe nicht mehr auf das neueste Abenteuer von Woody und seinen Freunden gedulden. Toy Story 5 startet hierzulande bereits ab dem 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos.