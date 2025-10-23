Der erste Trailer zum neuen Stromberg-Kinofilm ist da: Fans dürfen sich wieder auf Mega-Spaß freuen

Anfang Dezember startet mit Stromberg - Wieder alles wie immer der neue Kinofilm mit Christoph Maria Herbst in seiner Paraderolle. Schaut jetzt den ersten längeren Trailer zur Rückkehr vom Papa.

11 Jahre nach dem ersten Kinofilm kehrt der Papa bald auf die große Leinwand zurück. Im Dezember startet mit Stromberg - Wieder alles wie immer der neue Kinofilm mit Christoph Maria Herbst in seiner fiesen Paraderolle. Nach einem ersten kurzen Teaser wurde jetzt der offizielle Trailer zum Comeback der ebenso bösen wie unterhaltsamen Büro-Comedy veröffentlicht.

Schaut hier den ersten Trailer zu Stromberg - Wieder alles wie immer:

Stromberg - Wieder alles wie immer - Trailer (Deutsch) HD

Neuer Stromberg-Kinofilm kommt: Darum geht es in Wieder alles wie immer

Der Trailer zum neuen Stromberg-Film beginnt erst mit Momenten aus den älteren Staffeln, bevor der fieseste Chef Deutschlands in gewohnter Form in der Gegenwart auftritt. Die ersten Szenen aus Stromberg - Wieder alles wie immer zeigen, dass sich an der Stimmung in den Büroräumen der Capitol-Versicherung nicht viel geändert hat ...

Neben Herbst in der Titelrolle kehren unter anderem Berthold "Ernie" Heisterkamp (Bjarne Mädel), Jennifer Schirrmann (Milena Dreißig) sowie Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk) für den neuen Kinofilm zurück.

Wann startet der neue Stromberg-Film im Kino und als Stream?

Auf der großen Leinwand könnt ihr Stromberg - Wieder alles wie immer hierzulande ab dem 4. Dezember 2025 schauen. Anfang 2026 soll der Film dann auch im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar sein, wo ihr jetzt schon die Serie und den ersten Film schauen könnt. Die Free-TV-Premiere feiert Stromberg - Wieder alles wie immer dann irgendwann im kommenden Jahr bei ProSieben.

