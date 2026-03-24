Der erste Trailer zur Harry Potter-Serie ist da – und sie startet schon dieses Jahr

Der erste Trailer zur Harry Potter-Serie ist erschienen und gibt schon vor dem Start Einblicke in ein neues Leben voller Magie, Freundschaft und natürlich Hogwarts-Liebe.

Die Harry Potter-Serie hat ihren Hogwarts-Brief an alle Muggel der Welt rausgeschickt: Der nun veröffentlichte Teaser-Trailer gibt erste Video-Einblicke in die Neuverfilmung der beliebten Fantasy-Geschichte.

Das ist der erste Trailer zur Harry Potter-Serie:

Harry Potter and the Philosopher's Stone - S01 Teaser Trailer (English) HD

Nachdem gestern schon das erste Szenenbild von Harry auf dem Weg zum Quidditch-Turnier erschienen ist, liefert die Serie heute ihren Trailer nach. Seit dem Drehstart im letzten Sommer liefen die Arbeiten für Staffel 1 auf Hochtouren. Nun dürfte alles für die Neuverfilmung von Harry Potter und der Stein der Weisen im Kasten sein. Erneut erzählt die Adaption des ersten Buchs von J.K. Rowling, wie Waisenjunge Harry Potter entdeckt, dass er in Wahrheit ein Zauberer ist. Im Internat Hogwarts wird er magisch ausgebildet und knüpft Freundschaften fürs Leben. Zugleich lernt er aber auch, dass er einen schrecklichen Feind besitzt: Lord Voldemort, der einst seine Eltern getötet hat.

Genau genommen erschien ein allererster Video-Teaser mit schwebenden Kerzen schon, als die Harry Potter-Serie vor drei Jahren (im April 2023) angekündigt wurde. Diesmal gewährt das neue Video jedoch wirkliche Szenen-Einblicke. Damit können Fans erstmals sehen, wie anders (oder wie ähnlich) die Serienadaption gegenüber den Filmen mit Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sein wird.

Als Trio von Harry, Ron und Hermine führen diesmal Dominic McLaughlin, Alastair Stout und Arabella Stanton die Besetzung der Harry Potter-Serie an. Professor McGonagall, Mr. Ollivander, Dumbledore und Snape gibt es im Trailer ebenfalls zu entdecken. Kaum zu glauben, dass seit der ersten Kinoverfilmung der heute weltbekannten Geschichte schon 25 Jahre ins Land gezogen sind.

Eher als erwartet: Wann startet die Harry Potter Serie?

In nicht einmal einem Jahr soll es so weit sein: Die Veröffentlichung der Harry Potter-Serie beim dieses Jahr erst in Deutschland gestarteten Streaming-Dienst HBO Max wurde ursprünglich auf Anfang 2027 eingegrenzt. Jetzt verkündet der Trailer: Sie kommt schon Weihnachten 2026.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

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Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.