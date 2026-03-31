Der Fall Jeffrey Epstein soll zum True-Crime-Drama werden – von und mit einer Oscarpreisträgerin

Der Skandalfall Jeffrey Epstein beschäftigt die Welt – egal, wie sehr potenziell Involvierte uns davon ablenken wollen. Nun soll es eine True-Crime-Serie zum Thema geben.

Dass unaussprechliche Dinge auf der Insel des milliardenschweren Sexualstraftäters Jeffrey Epstein vorgingen, war einigen Leuten schon lange bekannt. Das beweist unter anderem die Dokuserie Jeffrey Epstein: Stinkreich, die neulich erst die Netflix-Charts eroberte, allerdings nur ein Jahr nach Epsteins dubiosem Tod 2019 erschien.

Nun soll der Skandal, in den auch zahlreiche Prominente und gewisse US-Präsidenten verwickelt sein sollen, zum hochkarätig besetzten True-Crime-Drama werden.

Laura Dern und Sony planen True-Crime-Drama über skandalösen Jeffrey Epstein-Fall

Sony Pictures Television versucht laut Variety , eine Miniserie über den Inhalt der sogenannten Epstein Files auf die Beine zu stellen, wobei Julie K. Browns Buch Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story* als Vorlage dienen soll. Ihre Investigation bescherte dem weitreichenden Fall neue Aufmerksamkeit und half den Ermittlungen auf die Beine. Gespielt werden soll Brown von Oscarpreisträgerin Laura Dern, die man aus Jurassic Park, mehreren David Lynch-Filmen wie Inland Empire oder dem Scheidungsdrama Marriage Story kennt, für das sie ihren Academy Award erhielt.

Dern fungiert gleichzeitig als ausführende Produzentin, gemeinsam mit Leuten wie Adam McKay und den Co-Showrunnerinnen Sharon Hoffman (Mrs. America) und Eileen Myers (Masters of Sex). Ein Sender oder Streaming-Dienst ist noch nicht an die Epstein-Serie gebunden. Es wäre allerdings die erste drehbuchbasierte Dramaserie zum Thema, sollte sie bestellt und produziert werden.

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Browns Ermittlungen führten mit zur Verhaftung Epsteins

In der offiziellen Synopsis zur geplanten Serie von Sony wird bereits deutlich, wie wichtig Julie K. Browns journalistische Reportage im Fall Jeffrey Epstein war:

Ein brisanter Bericht über eine investigative Journalistin, die den geheimen Deal zwischen Epstein und der Bundesstaatsanwaltschaft aufdeckte. Basierend auf Browns Erfahrung als bahnbrechende Reporterin des Miami Herald schildern das Buch und die Miniserie ihre jahrelangen, unermüdlichen Recherchen, die 80 Opfer identifizierten, wichtige Überlebende zum öffentlichen Statement bewegten und schließlich zur Verhaftung von Epstein und Ghislaine Maxwell führten.

Vielleicht lässt sich Schauspieler Sebastian Stan aus dem Film The Apprentice – The Trump Story nochmal dazu überreden, den heutigen POTUS und damaligen Busenfreund von Jeffrey Epstein zu spielen.

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