Der Gewinner von LOL Staffel 7 steht fest: Das gab es noch nie

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen ist die siebte Staffel des Prime-Hits LOL mit einem Gewinner zu Ende gegangen. Hier erfahrt ihr, wer die 50.000 Euro Siegprämie für einen guten Zweck an sich reißen konnte.

Mit dem Release von Folge 5 und Folge 6 ist LOL: Last One Laughing Staffel 7 am heutigen 28. Mai bei Amazon Prime auch schon wieder zu Ende gegangen. Das Finale der aktuellen Season hat den verbliebenen Teilnehmer:innen nochmal alles abverlangt und Lachmuskeln aufs Härteste strapaziert. Am Ende ist es einer Person gelungen, als Sieger aus LOL Staffel 7 hervorzugehen. Hier erfahrt ihr, wer der Gewinner ist.

Teddy ist erstmals der Sieger von LOL Staffel 7

Gegen Ende der neuen Folgen sind nur noch Martina Hill, Carolin Kebekus und Tedros "Teddy" Teclebrhan auf der Zielgeraden übrig. Zwischen ihnen entbrennt dann ein heftiges finales Duell, als Barbara Schöneberger nochmal zurückkommt. Sie leitet ein Spiel ein, bei dem man auf Rüttelplatten sitzt, wodurch die Stimme der jeweiligen Person absurd verzerrt wird.

Als Teddy und Carolin auf diesen Rüttelplatten dann auch noch abwechselnd "Freude schöner Götterfunken" vorlesen sollen, muss Horst Schlämmer als Host schon nach kürzester Zeit den Buzzer drücken. Die überraschende Enthüllung: sowohl Carolin als auch Martina mussten lachen und somit ist Teddy der Sieger von LOL Staffel 7.

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Damit hat sich die Forderung von Moviepilot-Autorin Esther Stroh, dass Bully seine eigene Show auf keinen Fall gewinnen soll, am Ende durchgesetzt. So oder so sind alle Stars aus dieser Season mit Teddys Sieg mehr als einverstanden, da er das Prime-Format nicht nur zum allerersten Mal gewonnen, sondern die neuen Folgen mit verschiedensten irrwitzigen Comedy-Einlagen stark bereichert hat.

Nach dem Ende von LOL Staffel 7 soll 2026 auch noch ein neues Spin-off bei Prime starten. Es trägt den Titel LOL Next, wird von Hazel Brugger statt Bully moderiert und soll bekannte Persönlichkeiten aus dem Internet wie Influencer als Kandidat:innen an Bord haben. Ein genauer Release ist noch nicht bekannt.

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Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

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In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke und ich, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.