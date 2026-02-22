Der Goldjunge ist greifbar nah: Netflix-Sensation lässt Konkurrenz im Oscar-Rennen hinter sich

Bald werden die Oscars 2026 verliehen und eine Kategorie hat Netflix so gut wie in der Tasche. Das zeigen die Ergebnisse der Annie Awards vergangene Nacht.

Netflix hat dieses Jahr 18 Oscar-Nominierungen abgestaubt, darunter für Filme wie Frankenstein und Train Dreams. Im Rennen um den besten Film ist der Streamer aber ein Underdog, da sich hier Konkurrenten wie One Battle After Another viel bessere Chancen ausrechnen können. In mindestens einer Kategorie wird dieses Jahr aber wohl kein Weg an Netflix vorbeiführen: dem Oscar für den besten Animationsfilm.

Netflix' KPop Demon Hunters räumt 10 (!) Preise bei den Annie Awards ab

Vergangene Nacht wurden nämlich die sogenannten Annie Awards verliehen, der bedeutendste Preis für animierte Filmkunst in Hollywood. Netflix' Musical-Blockbuster KPop Demon Hunters räumte 10 Preise ab, darunter der Hauptpreis für den besten animierten Spielfilm. Das berichtet die Variety . Der Film über eine Girl Group, die nachts Dämonen jagt, wurde unter anderem für die Character Animation, Voice Acting, Regie und Musik ausgezeichnet.

Der Preis für den besten unabhängig produzierten Animationsfilm ging nach Frankreich an Arco, der in Deutschland am 9. April in die Kinos kommt. Im Serienbereich wurden unter anderem Common Side Effects, Win or Lose und The Wonderfully Weird World of Gumball prämiert.

Das sind die Oscar-Nominierungen für den besten Animationsfilm

KPop Demon Hunters befindet sich bei den Academy Awards in guter Gesellschaft. Diese Filme sind nämlich nominiert:

Der Netflix-Film schnappte sich bereits bei den Golden Globes im Januar den Preis für den Animationsfilm. Die Annie Awards untermauern nun seine Stellung als Awards Season-Favorit, da sie unter anderem von Mitgliedern der Filmindustrie bestimmt werden – genau wie die Oscars.

KPop Demon Hunters hat übrigens auch gute Chancen auf einen zweiten Oscar, und zwar für den besten Song. Hier ist "Golden" nominiert, der ebenfalls bei den Globes ausgezeichnet wurde und unter Expert:innen als Favorit auf den Academy Award gilt.

Wer entscheidet über die Vergabe der Academy Awards?

Beim Oscar entscheidet die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS ) über die Preise. Die ehrenamtliche Organisation setzt sich aus über 10.000 Mitgliedern aus der Filmbranche zusammen.

Im Gegensatz zu Festivals wie Cannes oder der Berlinale entscheidet bei den Academy Awards also keine Jury, sondern eine Vielzahl Filmschaffender.

Die Oscar-Verleihung findet in der Nacht auf den 16. März statt. Moderator und Comedian Conan O'Brien führt zum zweiten Mal durch die Verleihung. In Deutschland wird die Show auf ProSieben im TV ausgestrahlt. Darüber hinaus streamt sie bei Joyn und Disney+.