Der grausigste Roadtrip des Jahres: Nach dem Trailer zu Passenger bleibt ihr für den Rest eures Lebens zu Hause

Einer der großen Horror-Geheimtipps des Jahres kommt in knapp einem Monat ins Kino. Der erste Trailer zu Passenger lässt schon jetzt auf einen packenden Roadtrip des Grauens hoffen.

Nicht jeden Anhalter sollte man mitnehmen. Was in Filmen wie Hitcher, der Highway Killer zum Startschuss eines Thrillers wird, nutzt Passenger für verstörenden Dämonen-Horror: Dort wird ein Roadtrip für ein Paar zum Weg durch die Hölle. Jetzt gibt es einen ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu Passenger:

Passenger - Trailer (Deutsch) HD

Der Horror-Geheimtipp Passenger stammt von einem Grusel-Experten

Passenger dreht sich um ein junges Paar (Jacob Scipio und Lou Llobell), das mit seinem Van die USA bereisen möchte. Doch dann werden sie Zeug:innen eines grausigen Unfalls. Verstört müssen sie feststellen, dass der Horror am Tag danach noch längst nicht ausgestanden ist: Eine dämonische Präsenz hat sich an ihre Fersen geheftet – und wird nicht ruhen, bis sie beide in ihren Fängen hat.

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Passenger hat schon jetzt, einen guten Monat vor dem deutschen Kinostart, eine kleine Fan-Community: Immerhin handelt es sich um den neuesten Schocker von André Øvredal, der dank Filmen wie Trollhunter oder The Autopsy of Jane Doe in manchen Kreisen längst Kultstatus genießt. Gegenüber Bloody Disgusting beschrieb er Passenger als seinen "unheimlichsten Film".

Wann kommt Passenger ins Kino?

Passenger erscheint am 21. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Neben den oben genannten Darsteller:innen ist unter anderem Melissa Leo (Prisoners) vor der Kamera zu sehen.

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