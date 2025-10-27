Der größte Horror-Comic seit The Walking Dead wird verfilmt: Es geht um Monster, die Kinder jagen

Auch Netflix wollte die Rechte an der gefeierten Comic-Reihe, in der eine mysteriöse Frau auf Monsterjagd geht. Am Ende konnte sich aber Blumhouse die Rechte sichern und hat einiges geplant.

Die Reihe Something Is Killing the Children von James Tynion IV und Werther Dell’Edera gilt seit ihrem Start 2019 als das größte Horror-Comic-Phänomen seit The Walking Dead. Nun hat sich laut The Hollywood Reporter das Studio Blumhouse die Rechte gesichert und plant Großes. Denn neben einem Realfilm soll auch eine animierte Serie der Monster-Story kommen.

Netflix wollte Rechte an Something Is Killing the Children

Die Rechtevergabe soll hart umkämpft gewesen sein. Sowohl Lionsgate als auch Netflix zeigten reges Interesse. Der Streaming-Anbieter hatte sogar bereits an der Entwicklung einer Serienadaption gearbeitet, zog sich Ende 2024 aber aufgrund anderer Projekte daraus zurück. Nun hat Blumhouse sich durchgesetzt und plant einen Realfilm als auch eine Animationsserie für Erwachsene. Comic-Autor Tynion soll als Produzent ebenfalls mit an Bord sein.

Blumhouse überzeugte schließlich mit seiner klaren Vision für das düstere Universum, in dem Kinder Monster sehen können – Erwachsene jedoch nicht. In einem Statement erklärte Tynion, dass es wichtig gewesen sei, einen Partner zu finden, der das Potenzial von Erica Slaughter und ihrer Welt verstehen würde. Diesen Partner hätten sie in Jason Blum gefunden:

Niemand versteht Horror besser als Blumhouse, und ich kann es kaum erwarten, dass die Welt sieht, was wir gemeinsam vorhaben.

Something Is Killing the Children: Erica Slaughter geht auf Monsterjagd

In der Comic-Reihe steht die Kleinstadt Archer’s Peak im Zentrum, aus der immer mehr Kinder spurlos verschwinden. Die wenigen Überlebenden erzählen von Monstern im Wald – doch niemand glaubt ihnen. Als die ersten Leichen auftauchen, kommt die junge, mysteriöse Erica Slaughter in die Stadt. Sie nimmt sich der Fälle an und geht auf blutige Monsterjagd.

Something Is Killing the Children gewann mehrere Preise und hat laut dem Hollywood Reporter eine geplante Laufzeit von 100 Ausgaben. Damit sollte auch für die Serien- und Film-Adaption genügend Vorlagenstoff bereitstehen.