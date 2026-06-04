Der größte Hype-Film des Jahres startet in 2 Wochen im Kino: Er hat schon jetzt mehrere Rekorde gebrochen

Jeder spricht gerade über diesen Film: In zwei Wochen kommt ein heiß erwarteter Rekord-Film auch zu uns ins Kino. Er begann vor 7 Jahren als simple Internet-Nachricht.

Wer nicht vorsichtig ist, fällt durch die Grenzen der Realität in das Reich endloser Abstellkammern, die zwischen gelben Tapeten und brummenden Neonröhren einen namenlosen Schrecken beherbergen. Das in etwa ist der Kern des Grauens in Backrooms: Der Horror-Hype kommt in zwei Wochen in die deutschen Kinos und erreicht damit einen neuen Meilenstein in einer unfassbaren Geschichte.

Backrooms begann als Horror-Story im Internet und hat jetzt 100 Millionen eingespielt

Backrooms dreht sich um den gescheiterten Architekten und Möbelverkäufer Clark (Chiwetel Ejiofor), der im Keller seines Geschäfts den Zugang zu einer anderen Welt entdeckt. Das unheimliche Reich scheint aus einer endlosen Reihe beinahe leerer, gelb tapezierter Räume zu bestehen. Doch etwas Bösartiges hat den Eindringling längst bemerkt und führt schließlich auch Clarks Therapeutin Mary (Renate Reinsve) in den unendlichen Horror der Backrooms.

Schaut hier den Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das Horror-Franchise Backrooms begann 2019 als Eintrag auf dem sogenannten Imageboard 4chan , wo ein User schrieb:

Wenn du nicht vorsichtig bist, landest du in den Backrooms mit ihrem Gestank von alten, feuchten Teppichen, dem Wahnsinn gelber Monotonie [und] dem endlosen Hintergrundrauschen von Neonlicht [...].

Unzählige andere setzten die Idee mit Gruselgeschichten, sogenannten Creepypastas, fort. Backrooms-Regisseur Kane Parsons etwa filmte eine YouTube-Reihe namens The Backrooms, die ihm schließlich die Aufmerksamkeit des Studios A24 einbrachte und einen Kinofilm ermöglichte.

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Der Kinofilm schlägt in den USA gerade ein wie eine Bombe: Backrooms ist im Begriff, die Grenze von 100 Millionen US-Dollar Einspielergebnis zu überschreiten, und das allein auf dem nordamerikanischen Markt. Das ist zuvor noch nie einem A24-Film gelungen.

Gekostet haben soll der Film laut The Numbers etwa 10 Millionen Dollar. Parsons läuft damit aktuell dem gigantischen Star Wars-Franchise den Rang an den Kinokassen ab.

Wann kommt Backrooms zu uns?

Backrooms startet am 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Neben Ejiofor und Reinsve sind auch Finn Bennett (A Knight of the Seven Kingdoms), Lukita Maxwell (Shrinking) und Mark Duplass (Creep) vor der Kamera zu sehen. Als Produzenten stehen unter anderem die Horror-Veteranen James Wan (Saw) und Osgood Perkins (Longlegs) hinter dem Film.