"Der größte Müll der Filmgeschichte": Dieses Fantasy-Abenteuer aus den 2000ern haben zum Glück alle vergessen

Vor der beliebten Dungeons & Dragons-Verfilmung von 2023 ist ein erster Versuch, das Fantasy-Universum zu adaptieren, komplett gescheitert. Heute wird der Film verdrängt oder totgeschwiegen.

Als der neue Dungeons & Dragons-Film vor drei Jahren gestartet ist, hat er an den Kinokassen leider enttäuschend abgeschnitten. Trotzdem sind sich Publikum und Kritik einig, dass hier eine mehr als gelungene Verfilmung des klassischen Rollenspiels geschaffen wurde.

Was die meisten entweder vergessen oder verdrängt haben, ist eine andere Dungeons & Dragons-Verfilmung, die 2000 erschienen ist und auf ganzer Linie versagt hat. Mit dieser starbesetzten Version, die nur noch zur Trash-Kuriosität taugt, will wirklich niemand mehr irgendwas zu tun haben.

Der erste Dungeons & Dragons-Film ist ein einziges Desaster

Der erste Dungeons & Dragons-Film von 2000 ist das Regiedebüt des damals 29-jährigen Courtney Solomon, der für die Adaption der Pen & Paper-Vorlage größere Namen wie Jeremy Irons (Die Unzertrennlichen), Thora Birch (American Beauty) und Marlon Wayans (Scary Movie) vor der Kamera versammeln konnte. Das Ergebnis war eine Katastrophe, die heute nur noch mit unterirdischen CGI-Effekten "besticht" und unter anderem in der Liste der 50 schlechtesten Filme aller Zeiten des Empire-Magazins auftaucht.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Dungeons & Dragons von 2000 schauen:

Dungeons & Dragons Trailer

Mit einem Budget von 45 Millionen Dollar konnte diese Dungeons & Dragons-Adaption laut Box Office Mojo weltweit nur 33 Millionen Dollar wieder einspielen und floppte somit komplett. Der Kritikenspiegel auf Rotten Tomatoes zeigt passend dazu nur mickrige 9 Prozent an.

Auf unserer spanischen Schwesternseite AlloCiné könnten die Kommentare einiger User:innen kaum negativer klingen. Hier ist von "einem der schlechtesten existierenden Filme" oder gar dem "größten Müll der Filmgeschichte" die Rede. Bei der Moviepilot-Community, die Dungeons & Dragons mit einer miesen Durchschnittswertung von 3,9 von 10 Punkten abstraft, sieht es ähnlich aus. Hier schreibt der User Moviegod beispielsweise:

Oh Jeremy Irons, warum hast du dich nur für dieses grausame Machwerk hergegeben...

Der Film ist absolut billig gemacht und wirkt so mehr als einmal unfreiwillig komisch.

Ich konnte zwar auch nie mit dem Spiel etwas anfangen, doch ich denke selbst für die Fans davon ist dieser Trash ein Schlag ins Gesicht.

Spart euch also Zeit und Nerven und schaut statt dieser frühen Fantasy-Gurke lieber den aktuelleren Dungeons & Dragons-Film mit Chris Pine. Den bekommt ihr gerade in der Abo-Flat bei Joyn Plus+ oder zum Leihen und Kaufen bei den gängigen VoD-Anbietern.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unseren Schwesternseiten FILMSTARTS und SensaCine erschienen.