Der größte Sci-Fi-Film 2025 ist jetzt im Heimkino: Fast 200 Minuten pure Bildgewalt

Endlich ist es so weit: Der größte Sci-Fi-Blockbuster des vergangenen Jahres startet im Heimkino durch. Ab sofort könnt ihr James Camerons Epos Avatar: Fire and Ash streamen.

Etwas mehr als drei Monate sind vergangen, seitdem Avatar: Fire and Ash erstmals die große Leinwand eroberte. Mit einem Einspielergebnis von knapp 1,5 Milliarden US-Dollar avancierte die Fortsetzung zum erfolgreichsten Science-Fiction-Film 2025. Jetzt folgt der Sprung vom Kino ins Streaming – drei Optionen stehen euch zur Auswahl.

Avatar 3: Fire and Ash im VoD-Stream bei Amazon Prime Video

Wer es nicht geschafft hat, den dritten Avatar-Film im Lichtspielhaus seines Vertrauens zu schauen oder sich einfach nochmal in der atemberaubenden Welt von Pandora verlieren will, kann das jetzt von der Couch aus tun. Heute, am 31. März 2026, feiert Fire and Ash seine Streaming-Premiere – unter anderem bei Amazon Prime Video *.

Drei Kaufoptionen stehen euch im Stream zur Verfügung:

Avatar: Fire and Ash in SD für 13,99 Euro

Avatar: Fire and Ash in HD für 16,99 Euro

Avatar: Fire and Ash in UHD für 16,99 Euro

Darüber hinaus gibt es ein Streaming-Bundle mit allen drei bisher erschienenen Avatar-Filmen, das aktuell nur 34,99 Euro statt 50,97 Euro kostet. Wenn ihr den Film nicht bei Amazon Prime Video schauen wollt, könnt ihr für die Streaming-Kaufversionen auch zu MagentaTV, Maxdome und dem Sky Store wechseln.

Da Fire and Ash extrem von seinen überwältigenden Bildern lebt, lohnt es sich tatsächlich, zur HD- oder UHD-Version zu greifen. Auf das immersive 3D aus dem Kino müsst ihr zwar verzichten. In den Bann ziehen die Landschaftspanoramen trotzdem – spätestens, wenn wir wieder mit den Na'vi in die Tiefen des Ozeans eintauchen.

Avatar 3: Fire and Ash ist ein audiovisuelles Spektakel der Extraklasse, das von Regisseur James Cameron mit den Gesten eines melodramatischen Epos aufgezogen wird. Euch erwarten 197 Minuten purer Bombast – und große Gefühle. Denn im dritten Teil der Sci-Fi-Saga bricht ein Krieg auf Pandora aus, der viele Opfer fordert.

Avatar 3: Fire and Ash im Stream bei Disney+ und Netflix

Nach der PVOD-Veröffentlichung mit diversen Kaufoptionen stellt sich natürlich auch die Frage, wann der Film als SVOD im gewöhnlichen Streaming-Abo bei Disney+ startet. Hier müssen wir uns vermutlich noch eine ganze Weile gedulden. Beim zweiten Teil vergingen 173 Tage zwischen seinem Start im Kino und dem bei Disney+.

Unsere Prognose wäre daher, dass Avatar 3 im Juni 2026 bei Disney+ eintrifft. Bislang gibt es aber keine offiziellen Infos dazu. Viele Fans hoffen außerdem auf einen Netflix-Start. Da es sich bei Fire and Ash um einen Disney-Titel handelt, ist es jedoch sehr unwahrscheinlich, dass der Film dort in naher Zukunft aufschlagen wird.

Ein weiteres großes Fragezeichen kommt bei der physischen Veröffentlichung auf. Leonine übernimmt in Deutschland den Vertrieb auf DVD, Blu-ray und UHD. Ab wann die Discs in den Regalen stehen, ist allerdings unklar. Wir gehen davon aus, dass der Film ab Juni oder Juli 2026 in Elektromärkten und bei Versandhändlern zur Verfügung steht.

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